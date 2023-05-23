Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli Malatyalılar, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan ilçeleri, mahalleleri ile tüm Malatya'ya selamımı iletiyorum. Coşkunuz, vefanız için sizlere teşekkür ediyorum.

Malatya, yiğitliğin, mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin ve demokrasinin şehridir. Burası Turgut Özal gibi millet ve devlet sevdalısı bir siyasetçiyi yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye demokraside kazanımlar elde etmiş 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimizin duasını her zaman yanımızda hissettik.

Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı kürt türk alevi sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi.

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GÖRÜŞMELERİNİ PKK'NIN PARLAMENTODAİ UZANTILARI İLE YAPTI

Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. Görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi.

Malatya parlamentoda 5 milletvekili ile temsil edilecek. Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.

14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün, durmak yok yola devam dediniz. 28 Mayıs'ta bu duruşu daha güçlü sergilemeye hazır mıyız.Eserler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz.

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BİZ ONU SSK'NIN BAŞINDA OLDUĞU DÖNEMDEN BİLİYORUZ

Bu bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Biz onu SSK'nın başında olduğu dönemden biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bundan bir şey olmaz. Bu memurluğunu bile doğru dürüst yapamadık. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya ona gereğini yapacak mı? Manşetleri ile millete parmak sallayanlar derslerini alsın, diyeceksiniz. İnşallah sandıkları patlatacaksınız.

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Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin acısı yüreklerimizde bir an olsun dinmedi. Bana resmi rakamı getirin, dedim. Alanda ne kadar katılım var dedim, şu anda alanda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik. Ama şu anda onlar buna rağmen 50 bini aşkın insanımız şu anda pazar günü yapılacak seçim öncesinde alanda bizimle buluştu. Bu vesile ile bir kez daha deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyorum.

DEPREMDEN SONRA TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİK

Afetin ilk saatlerinden itibaren devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Her alanda vatandaşlarımızın yanında olduk. 650 bin görevlimiz depremzedelerimize hizmet etti. 35 bini aşkın arama kurtarma personeli çalıştı. Türkiye'nin 780 bin kilometrekareden daha büyük bir ülke olduğu depremden sonra görüldü. Mazluma el uzatmanın değerini bir kez daha anladık.

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Depremden sonra illerimizi ziyaret ederek insanımızın acısını paylaştık. Kampanya döneminde deprem bölgesini asla unutmadık. Depremzedelerimizi kaderine terk etmedik. İl il dolaşırken yapılan çalışmaları gün gün takip ettik.

TOPLAMDA 30 MİLYAR LİRA NAKDİ ÖDEME YAPTIK

Sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Zemin etütleri biten yerlerde konutlarımızın temellerini atıyoruz. Bu sıkıntıların yaşandığı yerlerde yerinde dönüşümün adımını atıyoruz. Deprem bölgesindeki yıkık ve acil yıkılacak olan binalarının enkazını tamamen kaldırdık. Toplamda 30 milyar lira nakdi ödeme yaptık. Evine girmekte endişe eden insanımıza başını sokacak yer vermenin gayretinde olduk. 910 bini aşkın çadır kurduk bölgede.

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Muhalefetin dalga geçtiği Defne hastanemizi 3 ayda hizmete aldık ve dün hasta kabulüne başladı. Bu kadar süreDe hastane mi yapılır diyorlardı. Yaparsa biz yaparız. Şimdi hedef 319 bini 1 yılda olmak üzere 650 bin konut inşa etmektir. Ekim kasım gibi de kalıcı konutların teslimine başlayacağız. Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat başlıyor. İnsanımız kayıplarının yasını tuttuktan sonra hayata dört elle sarılıyor. Bunu Adıyaman ve Maraş'ta gördük. Bunu bugün Malatya'da da gördük.

EDEPSİZCE HİTAP EDENLER YÜZÜNDEN ÜZÜLMEYİN

Gerçekten büyük bir acı, büyük bir felaket yaşandı. 50 bini aşkın canımızı kara toprağın bağrına verdik. İnancımızı, azmimizi asla kaybetmedik. Rabbimizden ümidimizi bir an olsun kesmedik. Umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Bu topraklardaki bin yıllık tarihinde nice badireler atlatmış milletiz. Daha bir asır önce varlığımız bu topraklardan kazınmak istendi. 15 Temmuz'da millet iradesi tanklarla uçaklarla esir alınmak istendi. Zalimlere teslim olmadık. Zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu çok iyi biliyoruz. Tüm depremzedelerime sesleniyorum, kendilerine oy vermediniz diye size zulmedenlere bakıp asla hüzünlenmeyin. Edepsizce hitap edenler yüzünden üzülmeyin, üç beş kuruş yardımları başınıza kalkanlara aldırış etmeyin. Onlar milletle bağını koparmış bir avuç mankurtlardır. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar olan milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun miladı olacaktır. Biz cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Sorunlarınızı beraber çözeceğiz. Depremin yaralarını birlikte saracağız, sözlerimizi tek tek yerine getirene kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki bize güvenin, inanın. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın. Allah'ın izni ile gerisi gelecektir.

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Bu sene yine kayısımızı dolu vurdu. Konu ile ilgili biliniz ki iktidar yanınızdadır. Bugüne kadar nasıl adımlarımız attıysak yine bu adımları atmaya devam edeceğiz.

Onlar terör örgütleri ile kol kola girdi, biz milletimiz ile yürüdük. Onlar talimatı Kandil'den aldı, biz talimatı Allah'tan aldık. Biz halkın ve hakikatin yanında durduk. Onlar yıkmaktan engellemekten bahsetti, biz icraat dedik, yatırım dedik.

Ailenin kutsiyetine inanan Cumhur İttifakı ile gümbür gümbür pazara gidiyorlar. Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorunun çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7500 liraya bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. TCG Anadolu gemimizi, Altay tankımızı ordumuza teslim ettik. Ankara Sivas YHT hattını tamamladık. Doğal gaz bir ay ücretsiz dedik. Yaparsa biz yaparız. Gabar'da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Ne işimiz gücümüz varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız.