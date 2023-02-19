Ailesi enkazdayken sahra eczanesi kurdu

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Antakya İl Sağlık Müdürlüğü binasının önündeki merkezi ziyaret ettiğimizde, çadırın önünde büyük bir yoğunluk var. Muğla, Kütahya, İstanbul gibi şehirlerden gelen eczacılar, depremzedelerin istediği ilaçları temin etmeye çalışıyor.

Rıza ÖZEL ve Ece ÇELİK Hatay'dan bildiriyor...

Hatay Eczacı Odası Başkanı Sedat Aközcan da depremde yakınlarını kaybeden, evi ve eczanesi yıkılan bir depremzede. Buna rağmen 2’nci gün sahra eczanesini kurmak için harekete geçen Aközcan çalışmaları şöyle anlatıyor:

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“Depremi duyar duymaz sistemi kurmaya başladık. Biz Türk Eczacıları Birliği olarak bu tip olaylarda çok hızlı tepki veriyoruz. Hemen 54 şehirdeki oda bir deprem bölgesinin destekçisi olarak ayrıldı. Eczacılar gönüllü ilaç desteği yaptı ve eczane TIR’ı bölgeye hareket etti. Depremi çok ağır yaşadık, annem hastanede, ilk gün yeğenimi enkazdan çıkarttım ve buraya koştum. Burayı hep birlikte organize ettik. Her 3 günde bir 30 eczacı geliyor.”İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan da, “Buradan sadece hastalar değil aynı zamanda hastanelerde müdahalelerde bulunan hekimler, sağlık çalışanları ve kurtarma ekipleri de ilaç alıyor” ifadelerini kullandı.

EN ÇOK UYUZ İLACI İSTİYORLAR

Sahra eczanesi aynı zamanda reçeteli hastalar için Sağlık Bakanlığı ile entegre bir sistem kurdu. Depremzedeler en çok uyuz ve ateşli hastalıkları önleyecek ilaçlar talep ediyor.