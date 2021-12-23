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Afyonkarahisar'da ilginç 'türbe' hikâyesi! Evlerinin bahçesine giren aile şoke oldu

#Afyonkarahisar#Türbe#Söylenti

Afyonkarahisar’da komşularının haber vermesi üzerine atıl durumdaki evlerinin bahçesine giren aile, gördükleri manzara karşısında adeta şok yaşadı. Mahallede kimliği belirsiz kişilerin, yatır var diyerek gece girdikleri bahçede türbe için mezar yeri yaparak evin mutfak kısmını yıktıklarını gören aile üyeleri duruma şaştı kaldı.

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Akıllara durgunluk veren olay, kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaklaşık 70 yıl önce Hamamcı ailesi tarafından yaptırılan ev yaklaşık 10 yıl önce aile üyelerinin başka bir yere taşınması ile atıl duruma geçti. Geçtiğimiz hafta sonu aile üyelerini arayan komşuları, bir süredir boş olan evin bahçelerinde kazı yapıldığını söyledi. Gelen telefon üzerine evlerine giden Hamamcı ailesi üyeleri evin bahçesine girince büyük bir şok yaşadı. Bahçenin ortasına mezar yeri yapıldığını ve evin dış kısmında bulunan mutfağın da yıkıldığını gören aile üyeleri ne yapacağını bilemedi.

'SİĞİL DEDE' SÖYLENTİSİNE İNANIP TÜRBE YAPMAYA KALKTILAR

Gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin duvardan atlayarak evin bahçesine girdikleri ve önce türbe için mezar yaptıkları, ardından evin mutfak kısmını da yıkmaları akıllara durgunluk verdi. Yapan kişilerin ‘Siğil Dede’nin yatırı burada' söylentilerine inanan kimliği belirsiz kişilerin, hayra geçmek amacı ile bunu yaptığını öğrenen Hamacı ailesi üyeleri ise ikinci bir şok yaşadı. Aile üyeleri daha sonra kendi imkânları ile mezar yerini kapatarak, yıkılan mutfak kısmının molozlarına da bir başka yere taşıdı.

Afyonkarahisarda ilginç türbe hikâyesi Evlerinin bahçesine giren aile şoke oldu

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“ANNEM MANZARAYI GÖRÜNCE ÇOK SİNİRLENDİ VE NE YAZIK Kİ DÜŞEREK AYAĞINI KIRDI”

Olayın ardından konuşan Volkan Hamamcı, bahçeye girdiklerinde önce büyük bir şok yaşadıklarını, ardından etrafı toparlamak için uğraştıklarını ifade etti. Hamamcı, “İzin alınmadan bahçemize girmişler ve böyle bir olay geldi başımıza. Burada Siğil Dede olduğunu söylerler, ama yeri burası değil, yukarda duvarın orada. Bir iki defa daha buraya girmişler ve toprak almışlar. Siğili olan kişilere sürüyorlarmış ve siğilleri döküyormuş. Annem buraya geldiğimiz manzarayı görünce çok sinirlendi ve ne yazık ki düşerek ayağını kırdı” diye konuştu.

Afyonkarahisarda ilginç türbe hikâyesi Evlerinin bahçesine giren aile şoke oldu

"BİZ ÇOCUKLARIMIZI GETİRDİK VE ELLERİNDEKİ SİĞİLLER DÜŞTÜ"

Mahalle sakinlerinden Kamil Sağbilge ise bölgede Siğil Dede isimli bir yatır olduğunu çocukluklarından beri bildiklerini kaydederek, bahçeye türbe yapılıp güzelleştirilmesini istediklerini belirtti. Sağbilge, “Biz çocuklarımızı getirdik ve ellerindeki siğiller düştü. Siğil Dede olduğu söyleniyor burada olduğu. Biz de bir zamanlar bunun için buraya gelmiştik" dedi.

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#Afyonkarahisar#Türbe#Söylenti

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