Son dakika... Türkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı
Avrupa’da Omikron varyantına bağlı yaşanan vaka artışlarının Türkiye’de de ocak ayından itibaren etkili olabileceği ihtimaline karşı hazırlıklar başladı.
EKSİK AŞILAR TAMAMLANSIN
Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor.
POZİTİFLİK ORANI YÜZDE 5’LERDE...
Türkiye’de 5 ay sonra aktif vaka sayısının 300 binin altına indiği duyuruldu. Vakaların pozitif çıkma oranı da son bir haftadır yüzde 5 civarında seyretti. 19 Aralık’ta ise pozitiflik oranı yüzde 4.8 çıktı.
Uzmanlar, hastalığın hafif seyretmesinin kazanılmış bağışıklıktan kaynaklandığını, vakalarda belirtilerin hafif olmasının virüsün kendisinden çok, şu ana kadar doğal enfeksiyon veya aşıyla belirli bir bağışıklık seviyesine ulaşmanın etkisi olduğunu dile getirdiler.