Son dakika... Türkiye'de Omikron alarmı! Yeni tedbirler kapıda: Ocak hazırlığı

Uzmanlar, hastalığın hafif seyretmesinin kazanılmış bağışıklıktan kaynaklandığını, vakalarda belirtilerin hafif olmasının virüsün kendisinden çok, şu ana kadar doğal enfeksiyon veya aşıyla belirli bir bağışıklık seviyesine ulaşmanın etkisi olduğunu dile getirdiler.