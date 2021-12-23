Son dakika: Türkiye buz kesti! İşte en soğuk kent...

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İstanbul’da mevsimin ilk kar yağışı sonrası birçok ilçe beyaza büründü. Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, manzarası ve güzelliği ile bilinen Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluşan Çamlıca Tepesi drone ile havadan görüntülendi. Büyük Türk bayrağı ile masalsı görüntüler oluşturan Çamlıca Camii’nin görüntüsü mest etti.

“İSTANBUL’A KARŞI KAR ÇOK GÜZEL OLDU”



Çamlıca Tepesini gezmeye gelen vatandaşlardan , “Mevsimin ilk karı İstanbul’a yağdı. Güzel görüntüler oluştu. Bizde arkadaşlarla Çamlıca Tepesi’ne hem kahvaltı yapmaya hem de bu manzarayı izlemeye geldik. İstanbul’un manzarasına karşı kar çok güzel oldu. Gerçekten hayranlık oluşturan bir görüntü var” diye konuştu.



Arnavutköy'de de binaların çatıları, parklar ve tarlalar karla kaplandı. Güne karla başlayan çocuklar kar topu oynadı.

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Karla oynayan çocuklardan biri," Az yağdı çok oynayamadık. Okul çıkışında oynayacağız. Hasret kaldık kara" diye konuştu. Kar küreme araçları da yol kenarlarında hazır bekledi.



Başakşehir'de de yağış etkili oldu. Trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşıyor.

Sultangazi lapa lapa karın etkisiyle beyaza büründü. Günlerdir kar yağışını bekleyen öğrenciler ise büyük sevinç yaşadı. Teneffüs zilinin çalmasıyla bahçeye koşan öğrenciler, lapa lapa yağan karın altında oynadı.



Pendik’te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler havadan drone ile görüntülendi.Ayfer Keçeciler,” İstanbul’a kar yağması çok güzel bir şey en azından temiz hava olması çevremizin daha temiz gözükmesi ve doğaya güzel bir görünüm ve güzel bir görüntü olması birde Aydos ormanlarına kar çok güzel yakışıyor. Karı gördüğümüzde çok mutlu ve sevinçli oluyoruz çok mutlu oldum. Ben karı çok seviyorum kendi adıma çok mutlu oldum” dedi.

Sivas’ta aralıklarla etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gündür sıfırın altında seyreden sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 14 derece olarak ölçüldüğü kentte, Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi tamamen buz tuttu. Kent merkezine 9 kilometre mesafedeki gölet, beyaz örtüyle kaplandı. İlgi çeken göletin buzla kaplanmış hali havadan dronla görüntülendi.



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İmranlı ilçesinde ise hava sıcaklığı Meteoroloji verilerine göre sıfırın altında 26,6 derece olarak ölçüldü. 23 Aralık itibarıyla İmranlı, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.İlçeden doğan ve bin 355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak Nehri'nin bazı bölümleri de buz tuttu. Sivas'tan doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Esenyurt Mahallesi civarındaki bölümlerinde suyun yüzeyinde buzlar oluştu.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi, bu mevsim ilk kez beyaza büründü. Mudanya yolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece, kar kalınlığının ise 2 santim olarak ölçüldüğünü duyuran meteoroloji yetkilileri, Uludağ'da ise kar kalınlığının 65 santime ulaştığını kaydetti.



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Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 123 iş makinesi ve kamyon ile 360 kişilik personelden oluşan 75 ekip, 24 saat görev yapıyor.

Giresun'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.



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Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.

DOĞU ANADOLU BUZ KESTİ

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşırı soğuk hava etkisini gösterdi. Bölgede buz sarkıtları uzadı, birçok akarsu ve göllerin yüzeyi buzla kaplanmaya başladı.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

KARLIOVA’DA KAR YAĞIŞI DURDU! HAVA SICAKLIĞI EKSİ 20'E DÜŞTÜ



Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini kuru soğuklara bıraktı, ilçede hava sıcaklığı eksi 20’lere kadar düştü.



METEOROLOJİ'DEN İL İL UYARI

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu 0Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4Az bulutlu 10Parçalı ve az bulutlu 12Parçalı ve az bulutlu 13Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 4Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5Çok bulutlu -7Parçalı çok bulutlu 5