Afyonkarahisar'da 5 öğrenci hayatını kaybetmişti... İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteğiBakan Bilgin duyurdu... Binlerce öğrenciye eğitim öğretim desteği#Destek
Peri tuzağı Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı'Peri' tuzağı! Çıplak videolu şantajla defalarca para kopardı#Veteriner
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
Cumhurbaşkanı Erdoğan Angolada... 7 anlaşma imzaladıkCumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da... '7 anlaşma imzaladık'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Kılıçdaroğlunun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısından sert tepkiKılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan sert tepki#Fuat Oktay
5 öğrenci hayatını kaybetmişti Ve karar verildi: Görevden alındılar5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Ve karar verildi: Görevden alındılar#Trafik Kazası
1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiyeye çevirdi1,5 milyar nüfusluk pazara erişim... Alman şirketleri gözünü Türkiye'ye çevirdi#Alman Şirketler
Edebiyat dünyası şokta Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktıEdebiyat dünyası şokta! Ünlü kadın yazar aslında 3 erkek çıktı#Carmen Mola
Akılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdiAkılalmaz görüntü... Yüzlerce kişi çırılçıplak poz verdi!#Spencer Tunick
Çin ABDyi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldiÇin ABD'yi şoke etti... Korkunç silah için ilk açıklama geldi!#Çin
Luiz Gustavonun Ali Şansalan şaşkınlığı: Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...Luiz Gustavo'nun Ali Şansalan şaşkınlığı: 'Böyle bir şeyi ilk kez görüyorum...'#Fenerbahçe
Yolcuların gözü önünde iğrenç olay Polis isyan etti: Görünce şok oldumYolcuların gözü önünde iğrenç olay! Polis isyan etti: Görünce şok oldum#Cinsel İstismar
O mesajları yazanı ifşa etti: Korkunç, küçük, çirkin şeyO mesajları yazanı ifşa etti: Korkunç, küçük, çirkin şey' #Tamara Ecclestone
İnsanlar parça parça satılıyor Sosyal medyanın “kemik tüccarı”İnsanlar parça parça satılıyor! Sosyal medyanın “kemik tüccarı”#Tik Tok
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da 5 öğrenci hayatını kaybetmişti... İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Servis
Afyonkarahisarda 5 öğrenci hayatını kaybetmişti... İlçe milli eğitim ile okul müdürü görevden alındı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki servis kazası sonrasında 5 öğrenci hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile okul müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

Haberin Devamı

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde 11 Ekim günü ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaçlara çarptı. Kazada 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralanan öğrencilerden Rana Eser, Hakan Tek ve Musa Eser'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaza sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ile Alanyurt Ortaokulu Müdürü Gülşen Şeyma Özdemir, görevden alındı.

5 öğrencinin öldüğü feci kazada yeni iddialar Sürücü izinsiz araçla öğrenci, izinli araçla işçi taşımış

İlgili Haber:5 öğrencinin öldüğü feci kazada yeni iddialar! Sürücü izinsiz araçla öğrenci, izinli araçla işçi taşımış

KAZADA YEĞENLERİ ÖLEN AMCA İDDİA ETMİŞTİ

13 Ekim'de DHA'ya röportaj veren Ahmet Eser, kazada yeğenleri Nisa ile İsmail Eser'in hayatını kaybettiği belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış hakkında şunları söylemişti:

"Kapı bozuk olduğu için iple bağlıyorlar, gözümle gördüm. Daha önce birkaç defa İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış'a gittim, 'İdare edeceksiniz, başka araba yok' dedi. İdare ettik, çocuklarımızı kaybettik."

Ahmet Eser'in iddialarına cevap veren İscehisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Karakış ise "Biz öyle bir şey söylemedik. Ben niye 'idare et' diyeyim? Kendimi niye ateşe atayım?" ifadelerini kullanmıştı.

Afyonkarahisarda öğrenci servisi devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

İlgili Haber:Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

İlgili Haberler:

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner olduWanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi; çok sayıda ölü var
daha fazla video içinAfyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi; çok sayıda ölü var
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Servis

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!