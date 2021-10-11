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Son dakika... Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

#Afyonkarahisar#İscehisar İlçesi#Öğrenci Servisi

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi. Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

Afyonkarahisarda öğrenci servisi devrildiAfyonkarahisarda öğrenci servisi devrildi
Afyonkarahisarda öğrenci servisi devrildi

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 03 UU 567 plakalı minibüs devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4'ü öğrenci 5 kişi hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ile 2 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu.

Kazayı haber alan öğrenci yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.​​​​​​​

Son dakika... Afyonkarahisarda öğrenci servisi devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

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#Afyonkarahisar#İscehisar İlçesi#Öğrenci Servisi