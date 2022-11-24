Afad'dan açıklama: Düzce depreminde son durum

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AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Düzce’nin Gölyaka İlçesi’nde 23.11.2022 tarihinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

Bölgede an itibarıyla en büyüğü 4.3 olmak üzere, toplamda 160 artçı deprem meydana gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgide an itibariyle Düzce’de 37 kişi, İstanbul’da 2 kişi, Bolu’da 14 kişi Zonguldak’ta 10 kişi, Sakarya’da 26 kişi ve Bursa’da 4 kişi olmak üzere toplam 93 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 17 kişinin tedavisi hastanelerde devam etmektedir.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bölgede AFAD, Jandarma, Emniyet, 112, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kızılay, İlbank ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 2.501 personel ve 468 araç görevlendirilmiştir.

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AFAD Lojistik deposundan 14.210 battaniye, 20 adet 112 m2 genel maksat çadırı ve 669 adet 16 m2 aile yaşam çadırı, 735 yatak, 885 yastık- çarşaf seti ve 1.358 ısıtıcı sevk edilmiştir. Ayrıca Jandarma’dan 5 adet 16.5 m2 çadır sevk edilmiştir.

Sakarya AFAD’dan 1 mobil koordinasyon tırı, 1 sosyal yardım aracı ve 2 adet arama köpeği; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan 1 adet mobil laboratuvar aracı ve 6 izleme aracı bölgeye sevk edilmiştir.

AFAD Başkanlığı tarafından 1 adet AFAD mobil afet etüt tırı, 1 adet mobil mutfak tırı Düzce’nin merkezine gönderilmiştir. Ayrıca Jandarma’dan 1 adet mobil mutfak tırı Gölyaka ilçesine gönderilmiştir.

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan 1 adet mobil mutfak tırı Çilimli İlçesine, Beşir Derneği’nden 1 adet mobil mutfak tırı Gümüşova İlçesine, İHH’dan 1 adet mobil mutfak tırı Cumayeri ilçesine sevk edilmiştir.

Afet Hasar Tespit, Afet Altyapı, Afet Ayni Depo grupları bölgede çalışmalara başlamış olup, Afet Psikososyal grubu tarafından 1.708 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir.

Afet Zarar Tespit Grubu 26 personel ile bölgede çalışmalara başlamıştır.

"ELEKTRİK KESİNTİSİ YOK"

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Düzce il genelinde 19.00 itibari ile elektrik kesintisi bulunmamaktadır. Bölgeye 10 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiştir.

SICAK YEMEK DAĞITIMI SÜRÜYOR

Afet Beslenme Grubu Türk Kızılay tarafından 13.100 çorba, 15.534 ikramlık malzeme (kek, bisküvi ve çubuk kraker), 18.068 meyve suyu ve 5.784 su dağıtılmıştır. Ayrıca 4.210 battaniye dağıtımı yapılmıştır.

Düzce İli’ne Başkanlığımız’dan 1.000.000 TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir.

Bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.