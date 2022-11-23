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Son dakika: Bakan Soylu, Düzce'deki son durumu açıkladı: Tüm ihtiyaçları üstleneceğiz

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#Deprem#Bakan Soylu#Düzce
Son dakika: Bakan Soylu, Düzcedeki son durumu açıkladı: Tüm ihtiyaçları üstleneceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 19:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depremindeki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Buradan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam edecek. Milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey sözkonusu olamaz" dedi.

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İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın bize talimatı, buradan çıktığımız zaman kimsenin zihninde depremde yaşadığı travma kalmamalı. Aynı zamanda eksikler giderilmeli. Bizde bunu sağlamaya çalışıyoruz. Buradan Düzce merkeze kadar çadırlarımız kuruldu, kurulmaya devam edecek. Milletimizden eksik bırakacağımız hiçbir şey sözkonusu olamaz. Bütün yemek araçlarımız, fırınlarımız, lokantalarımız, hiçbir şey konusunda şüpheleri olmasın, biz her şeyi üstleneceğiz. %80'i yenilenmiş yapı stoğuyla karşı karşıyayız. Demek ki yapılınca oluyor. Bunu Elazığ'da, Van'da her yerde gerçekleştirdik. Evet deprem oluyor. Ama önemli olan burada bir can kaybıyla karşılaşmamamız. Biz gücümüzün yettiği kadar bu kadar yapabiliyoruz. Ama ben inanıyorum ki, bizden sonra gelecek nesil çok daha iyi yapacaklardır. 

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Her uyarının, her tatbikatın bu tedbirlerin bir faydası vardır. Biz afet bölgesindeyiz, bunu kabullenmeliyiz. Aynı zamanda kışın bir çığla karşılaşmayacağımızı kimse taahhüt edemez. 850 bin yurtta kalan gencimizle beraber bunu gerçekleştirdik. Toplanma tatbikatı gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'de 128 bin toplanma alanı var. Bu akşamı vatandaşlarımızla sabaha kadar geçirir, sabah da çorbaları birlikte içeriz. İnşallah böyle bir deprem ve afetle karşılaşmamış oluruz.

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