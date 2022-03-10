AFAD’dan 37 ilde etkili olacak soğuk ve yağışlı havaya ilişkin açıklama

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AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bugünden itibaren sıcaklıklar giderek düşecek, yağmur ve kar yağışları ise artacak. Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde AFAD koordinasyonunda hazırlık yapıldı. İl AFAD Merkezleri teyakkuz durumuna geçirilirken 37 ilde valilikler, belediyeler, il özel idareleri, karayolları, emniyet, jandarma, 112, UMKE, Türk Kızılay ve STK’lar ile birlikte tedbirler alındı. Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi, ülke genelinde 7 Mart’tan beri hissedilmeye başlandı. Olası risklerin azaltılması amacıyla, AFAD koordinasyonunda ilgili kurumlar, kuruluşlar ve STK’lar hazırlıklarını tamamladı. Çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, 2021’de yayımlanan Kış Tedbirleri Genelgesi’ne göre yürütülüyor. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılayı temsilcileri, bugün 21.00 itibarıyla, Başkanlık AFAD Merkezinde 7/24 esasına göre görev yapmak üzere davet edildi. Sıcaklıkların hafta boyunca azalarak kuzey, iç ve batı bölgelerde, hafta sonunda ise yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ilâ 10 derece altına düşeceği tahmin ediliyor. 9 Mart’tan itibaren Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Konya ve Isparta’da, 10 Mart’tan itibaren İstanbul, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusu, Kıyı Ege ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgâr ve denizlerimizde fırtına beklenirken Ege ve Akdeniz’de zirai don tehlikesi bulunuyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de ayrıca çığ tehlikesi bulunuyor” denildi.

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Açıklamanın devamında olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşların alabileceği önlemler konusunda bilgiler verilerek şunlar kaydedildi:

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"BUZLANMA VE DON TEHLİKESİNE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmelidir. Devam eden bir tedavi (diyaliz, doğum vb.) ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmelidir. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalıdır. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalıdır.

ARAÇ KULLANIRKEN BUZLANMA VE DON OLAYINDAN KORUNMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Araçta gerekli ekipmanların (zincir ve çekme halatı vb.) bulunduğundan emin olunmalıdır. (Kar lastikleri kullanılmalıdır) Seyahat öncesi, yol ve trafikle ilgili bilgi alınmalıdır. Aile ve yakınlara yer ve rota ile ilgili bilgi verilmelidir. Her zaman görülemeyen şeffaf ve kaygan bir buz tabakası olan 'siyah buz'a dikkat edilmelidir. Trafik kural ve sınırlamalarına mutlaka uyulmalıdır. Araçta yeterli miktarda yakıt bulundurulmalıdır. Araçta da bir afet ve acil durum çantası bulundurulmalıdır.

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FIRTINA ÖNCESİ VE SONRASINDA ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Fırtına uyarıları takip edilmelidir. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalıdır. Kapı ve pencereler sağlamlaştırılmalı, pencere kenarlarından uzak durulmalıdır. Ani su baskını riskine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Çatı ve balkonlarda bulunan eşyalara ve tabelalara karşı dikkatli olunmalıdır.

BACA GAZI ZEHİRLENMELERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Yanan sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler düzenli olarak çıkartılmalıdır. Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda, sobalar yakılmamalıdır. İtfaiye Müdürlüğü'nden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalıdır. Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmelidir. Kazanlar (Soba) TSE standartlarına uygun olmalıdır.

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DOĞALGAZ ZEHİRLENMELERİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

.Doğalgaz cihazlarına yeterli oksijen girmesini sağlayan açıklıklar kapatılmamalıdır. Ev ve iş yerlerinde kullanılan cihazların bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. Doğalgaz kaçaklarının tespiti için gaz dedektörleri kullanılmalıdır.”