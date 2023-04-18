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Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar

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#Adıyaman#Deprem#Çarşı
Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

Deprem felaketinde en ağır yıkımlardan birinin yaşandığı Adıyaman yaralarını sarmaya çalışıyor. Enkazların kaldırıldığı semtler bomboş. Ayakta olan binalara da kimse girmiyor. Hayat ise çarşısından pazarına konteynerlerin kurulduğu merkezlerde akıyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu kentlerin başında gelen Adıyaman’da şehir merkezinde yıkılan binaların enkazları tamamen kaldırılmış durumda. Ancak kenti gezerken başınızı çevirdiğiniz her noktada depremin izlerini görmek mümkün. Cadde, sokaklar, yemek-yardım dağıtan kuruluşlar, yemek almak için sırada bekleyen depremzedeler... Depremde ayakta kalan az sayıdaki bomboş binalar... Sokaklar terk edilmiş.

Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar


BAKKAL, BERBER...

Kent merkezinin birçok noktasında ‘konteyner çarşı’lar kurulmuş. Depremde işyerleri yıkılan esnaf, kurulan çarşılardaki konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyor. Kimi tekrar ocak başına geçerken, kimi pasta-börekleriyle, çay-kahvesiyle gelenleri ağırlıyor. Çarşılarda açılan yemek dışındaki bakkal, berber, kırtasiye, tuhafiye ve zücaciye gibi yerler de depremzedelere hizmet sunuyor.

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Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar

Fevzi Kızılkoyun

Kazım Durmaz, “20 yıldır ocak başında kebap yapıyorum. Depremde dükkânımız yıkıldı, şimdi kurulan çarşıda kura ile bu yer bize çıktı. Acılarımız dinmedi, şu an sizinle konuşurken bile ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor, ekmek ve geçim derdine düştük. Hayatımızda her şey değişti” diyor.

Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar

BASIN SİTESİ DE VAR

Adıyaman’da örnek bir çalışmaya da imza atılmış. Depremden sonra yayın hayatlarına ara vermek zorunda kalan yerel gazeteler için kent merkezinde “konteyner Basın Sitesi” kurulurken, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden sonra basılmayan yerel gazeteler yakın zamanda konteyner ofislerde tekrar kentin sesi olmaya çalışacak. Adıyaman Güne Bakış Gazetesi sahibi Mustafa Yücekaya, şunları söylüyor: “Son baskımızı 6 Şubat’ta yaptık. Günlük basılan bir gazeteydik. Medya ofisimiz kullanılmaz hale geldi, matbaa yıkıldı, tüm yerel medya depremzede oldu. 2 çalışanımızı kaybettik. Basın Sitesi’nde kurulan ofis konteynerlere işyerimizi taşıyacağız.”

 

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#Adıyaman#Deprem#Çarşı

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