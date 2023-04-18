Adıyaman’da yeni hayat... Konteyner çarşı-pazar

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma neden olduğu kentlerin başında gelen Adıyaman’da şehir merkezinde yıkılan binaların enkazları tamamen kaldırılmış durumda. Ancak kenti gezerken başınızı çevirdiğiniz her noktada depremin izlerini görmek mümkün. Cadde, sokaklar, yemek-yardım dağıtan kuruluşlar, yemek almak için sırada bekleyen depremzedeler... Depremde ayakta kalan az sayıdaki bomboş binalar... Sokaklar terk edilmiş.

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Kent merkezinin birçok noktasında ‘konteyner çarşı ’lar kurulmuş. Depremde işyerleri yıkılan esnaf, kurulan çarşılardaki konteynerlerde hizmet vermeye çalışıyor. Kimi tekrar ocak başına geçerken, kimi pasta-börekleriyle, çay-kahvesiyle gelenleri ağırlıyor. Çarşılarda açılan yemek dışındaki bakkal, berber, kırtasiye, tuhafiye ve zücaciye gibi yerler de depremzedelere hizmet sunuyor.

Fevzi Kızılkoyun

Kazım Durmaz, “20 yıldır ocak başında kebap yapıyorum. Depremde dükkânımız yıkıldı, şimdi kurulan çarşıda kura ile bu yer bize çıktı. Acılarımız dinmedi, şu an sizinle konuşurken bile ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Ama bir taraftan da hayat devam ediyor, ekmek ve geçim derdine düştük. Hayatımızda her şey değişti” diyor.

BASIN SİTESİ DE VAR

Adıyaman’da örnek bir çalışmaya da imza atılmış. Depremden sonra yayın hayatlarına ara vermek zorunda kalan yerel gazeteler için kent merkezinde “konteyner Basın Sitesi” kurulurken, depremin meydana geldiği 6 Şubat tarihinden sonra basılmayan yerel gazeteler yakın zamanda konteyner ofislerde tekrar kentin sesi olmaya çalışacak. Adıyaman Güne Bakış Gazetesi sahibi Mustafa Yücekaya, şunları söylüyor: “Son baskımızı 6 Şubat’ta yaptık. Günlük basılan bir gazeteydik. Medya ofisimiz kullanılmaz hale geldi, matbaa yıkıldı, tüm yerel medya depremzede oldu. 2 çalışanımızı kaybettik. Basın Sitesi’nde kurulan ofis konteynerlere işyerimizi taşıyacağız.”