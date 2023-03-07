Adıyaman Karadağ’a taşınıyor

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Deprem ve inşaat uzmanları depreme karşı dayanıklı yapılar inşasında zemin yapısının da altını sürekli çiziyor. Yıkılan şehirlerde yeni yapılacak evler de mutlaka güçlü zeminlere inşa edilecek. En güçlü bölgeler ise kayalık dağ yamaçları gibi yüksek kesimler görülüyor. Depremin yıktığı Adıyaman’da da yeni yapılacak konutlar içingüçlü zemini olduğu değerlendirilen böyle bir bölge seçildi. Şehrin iki kilometre kuzeyindeki Karadağ etekleri... Buradaki zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Şimdilerde “Petrol Mahallesi” adını alan bu bölgeyi dolaştım. Nihai kararı uzmanlar verecek ama bölgenin zemininin ne kadar güçlü olduğu çıplak gözle bile görülebiliyor. Zemindeki kayalıklar her taraftan uç vermiş. Yüzeyde toprak yok denecek kadar az. Bölge, düzlükte kalan Adıyaman’a tepeden bakıyor. Şehre doğru bakınca da viran olmuş binalar ve enkazlardan hâlâ yükselen tozlar görülebiliyor.

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TEMEL KAZMAK BİLE ZOR

Zaten bölgede yapımı devam eden 377 konutluk bir TOKİ projesi var. Tünel kalıp, perde beton ve güçlü zemin üçlüsüne dayanan Karadağ eteklerindeki bu inşaatları da gezdim. Temel kazabilmek veya şantiye alanında gerekli yerleri açabilmek için kırıcı ve kazıcı gücü yüksek iş makineleri kullanılıyor. Toprağın hemen altı kayalıklarla döşeli. Hatta bazı noktalarda dış yüzey dekayalarla kaplı.

11 YILLIK BİNALAR HASAR ALMAMIŞ

Kayalık zemine 11 yıl önce inşa edilen yüksek katlı konutlar hiçbir hasar almamış. Bu durum, bölgenin cazibesini arttırıyor.