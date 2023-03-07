Uzmanlar uyarıyor: Boş bulduğunuz yere çadır kurmayın

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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Sarp Üner, deprem bölgesinde en önemli sorunun kamp olduğunu söyledi. Hastalıkların oluşmaması için uyarılarda bulunan Sarp Üner Hürriyet’e şunları söyledi: “Depremin üzerinden bir ay geçti. Artık en önemli sorun, barınma ve temel ihtiyaçların giderilmesi. Temiz su bulmak çok değerli. Deri hastalıklarının oluşmaması ve hijyen açısından tam bir halk sağlığı sorunu. Tifo, kolera, Hepatit A ve besin zehirlenmelerinin yaşanmaması için depremzedelere temiz su ulaştırılması şart. Depremin 24’üncü gününde duş alabildiğini söyleyen vatandaşlar var.

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KİŞİ BAŞI 30 METREKARE ALAN

deprem bölgesinde en büyük sorun geçici barınma merkezlerinin kurulmasındaki gecikme. En kolayı çadır kentlerin oluşturulmasıydı. Kampların oluşturulması çok önemli çünkü bulduğunuz yere çadır kurarsanız orada tuvalet olmaz, suya ulaşım güçleşir. Bu nedenle çadır kentlerin kriterlere uygun olması şart. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, çadır kentlerde kişi başına 30 metrekare alan olmalı. Bunun 3.5 metrekaresi barınma alanı olarak düşünülmeli. 10 kişiye bir tuvalet, 50 kişiye bir duş bulunmalı. Çadır kentlerin bir yönetimi olmalı ve toplu yaşamda herkesin bir sorumluluğu bulunmalı.

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ÇOCUKLARA AŞILAMA YAPILMALI

Depolanacak su alanı olmalı. Su depolama alanları da kontrollü yapılmalı. Klorlamasının tam yapılması gerekir. Çünkü suyu temiz koysanız da zaman içinde kirlenir. Önemli sorunlardan biri de aşılama programlarının da hızla uygulanması. Özellikle çocukların rutin aşı programlarının devam etmesi lazım. Çocuk felci aşıları da yapılmalı.”