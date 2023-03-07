Herkes evinin risk analizini yaptırmalı

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HER EVE ÇANTA

Faruk Göksu-Şehir Plancısı





Okullardan başlayarak toplumun her kesimine deprem anı ve sonrası için eğitim verilmeli. İBB deprem çantası için bir kampanya başlatabilir. Bedava ya da indirimli olarak bunlar her ev için temin edilebilir.

EN UCUZ ÖNLEM

Prof. Dr. Yücel Yılmaz-Bilim Akademisi Üyesi, Yerbilimci





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Orta ve uzun vade olarak, toplumu depremin olacağına hazırlamalıyız. Bunun için de ilkokul 1’den itibaren ortaöğretimin sonuna kadar zorunlu ‘deprem dersi’ getirilmeli. Tabii adının bir önemi yok. Ama sadece bunu bile yapsak 5 yılın sonunda herkes bilinçlenmiş olur. Çünkü çocuklar ailelerine de öğretir. Bunun da maliyeti ucuz.

DEPREM DERSİ ZORUNLU OLSUN

Kubilay Kaptan-Afet Uzmanı, İnşaat Mühendisi





Çok acil halledilmesi gereken bir konumuz var. İnsanlar deprem sırasında ne yapacağını bilmiyor. Hızla anaokullarından başlayıp bir eğitim sürecine girmemiz ve depreme bu şekilde hazırlanmamız lazım. Her sınıfa afet çantası koymamız lazım. Eğitimler ders gibi bir sürece yayılmalı, bir bilinç oluşmalı. İnsanlara deprem sırasında ve sonrasında ne yapmaları gerektiğini iyice öğretmeliyiz.

GÜVENLİ DEĞİLSE HEMEN BOŞALTIN

Prof. Dr. Namık Çağatay-Bilim Akademisi Üyesi, Yerbilimci





Oturduğunuz evin risk durumunu sorgulayın. Güvenli değilse acilen boşaltın. Deprem anında ve sonrasında bulunduğunuz yere göre yapacaklarınızı öğrenin, strateji oluşturun. Bu bilgiler ayrıntılı olarak AFAD ve diğer birçok kurumun internet sayfasında var. Deprem sonrası aile fertleriyle buluşacağınız yeri belirleyin. Bölgenizdeki deprem toplanma alanını, depremden sonra yapılmaması gerekenleri öğrenin.

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RİSKLİ EVİ ALMAYIN

Prof. Dr. Ziyadin Çakır-Bilim Akademisi Üyesi, Yerbilimci





Oturduğunuz ev riskliyse ve imkânınız varsa güçlendirin. Eski binalardan ucuz da olsa ev satın almayın. Böylelikle bu yapılar tercih edilmediği için yeniden yapılmasını sağlamış olursunuz.

KORKMAYIN BİLİNÇLENİN

Ali Güvenç Kiraz-Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı, Avukat





Kendi evinizi, çevrenizdeki binaların güvenliğini öğrenin. Çocuklarınızın okulunun, çalıştığınız işyerinin risk durumunu sorgulayın. Okul, işyeri ya da kiracısı olduğunuz evle ilgili gerekirse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri’ne şikâyette bulunun. “deprem olacak” diye korkup paniklemeyin, deprem bilincinizi geliştirin. Deprem anında ve sonrasında yapılacaklar hakkında ön çalışma yapın, ailenizi, çevrenizi bilgilendirin.

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POLİSE YOL BASKISI

Pelin Pınar Giritlioğlu-Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı





Mutlaka belediyeye başvurun, oturduğunuz binayı test ettirin. Binanız çürükse güçlendirme ya da yapabileceğiniz diğer seçenekleri araştırın. Sadece evinizin değil, işyerlerinizin de güvenli olup olmadığından emin olun. Çocuklarınızın okullarının güvenliğini test ettirin. Birinci derece acil ulaşım yolları üzerinde araçlar park ediyorsa bunu ilgili makamlara bildirin. Çıkmaz sokakların yoğun olduğu yerlerde ‘vale terörü’ nedeniyle sokaklarına park edilen araçların kaldırılması için ilgili birimleri uyarın. Bu yolları açık tutması için emniyete baskı yapın.

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AİLEYLE BİRLİKTE TATBİKAT

Umut Dinçşahin-GEA Arama Kurtarma Koordinatörü





- Depremden sonra bina tahliye edilirken neler yapılacağı aile bireyleriyle tatbik edilmeli. Apartman sakinleri bina tahliye planı üzerine çalışmalı. Binada kaç kişinin yaşadığı, nasıl bir boşaltma planı uygulanacağı önceden kararlaştırılmalı.

- Yerel afet gönüllüleri oluşturulmalı. Mahallelerde ve semtlerde gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilmeli.

- Mahallelerde arama kurtarma malzemelerinin bulunduğu konteynerler olmalı.

- Şirket ve kurumlar işyerlerinde acil durum planlarını bütün şirket kaynaklarını kullanmak üzere yenilemeli, tüm uluslararası şirketler de İstanbul depremi ile ilgili acil durum yönetim şemalarını yeniden düzenlemeli.

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- Üniversitelerde arama kurtarma kulüpleri kurulmalı. Bu üniversite kulüpleri, yurtdışından gelecek ekiplerin yönlendirilmesi konusunda BM’ye akredite kurumlara destek vermeli.

MÜLKİ AMİRLER AFETTE YETKİLERİNİ KULLANMALI

Cem Murat Sofuoğlu-Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Avukat





- Caydırıcı olması ve inşaatların sağlıklı ve güvenli yapılması için inşaat yapımında ve nihayetindeki sorumluluklara ilişkin cezai yaptırımlar arttırılmalı.

- İstanbul ve çevresinde bulunan illerin Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya valileri de dahil olmak üzere, muhtemel bir depremde zaman kaybetmeden ve merkezden talimat beklemeden nasıl davranacaklarının uygulaması yapılmalı. Afetler Kanunu bu konuda çok kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Mülki amirler bir afet halinde 18-65 yaş arasında bütün erkeklere görev vermeye, bedeli sonradan ödenmek üzere her türlü resmi ve özel taşıtlara, gerekli makine ve aletlere (vinç ve dozer gibi) el koymaya, her türlü taşınmaz malı (bina, arsa, bahçe gibi) geçici olarak işgale yetkilidir. Yasa, afet bölgesi civarındaki vali ve kaymakamları, yardım istenmesi durumunda bu yasada belirtilen yetki ve imkânları kullanarak yardıma mecbur tutmuştur.