Adım adım takip edip onlarca kişinin önünde gasp etmeye çalışmışlardı! İş insanı dehşet anlarını CNN Türk'e anlattı

Olay, Aksaray'da dün öğle saatlerinde yaşandı. Bankadan çıkan iş insanını takibe alan 3 kişi peşinde oldukları kişinin çantasını almaya çalıştı. İş insanı tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılara direndi ve çantasını bırakmadı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. O iş insanı o anları CNN Türk muhabiri Tugay Saday'a şu sözlerle anlattı:

''ÇANTADA 30 BİN DOLAR VARDI''

''İşimiz gereği, ödemelerimiz için oralara uğruyoruz. Bir ödememizi aldıktan sonra bankaya gittim. Giderken takip etmişler anladığım kadarıyla. Çıkışta bu olayı yaşadık. Telefona bakarken yumruğun geldiğini bile fark etmedim. Bir elim direkt çantaya gitti. Çantayı korumaya çalışırken yere düşünce tekme attılar. Refleksle o çantayı korumaya çalıştım. Şirket bilgilerimiz, kimliklerimiz, faturalarımız vardı. Bizim garibimize giden tarafı kimse müdahale etmedi bir hanımefendi dışında. Ben de bağırmaya çalıştım ama tekmelerden çok fazla sesimi çıkaramadım. Can pahasına çantayı korumaya çalıştım, yüzümün sol tarafı pek hissetmiyor şu an.''

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