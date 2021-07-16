MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriFatih'te saniye saniye dehşet! Adım adım takip ettiler, onlarca kişinin gözü önünde gasp etmeye kalktılar
GeriGündem Fatih'te saniye saniye dehşet! Adım adım takip ettiler, onlarca kişinin gözü önünde gasp etmeye kalktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ahmet YEŞİLMEN / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2021 - 10:40 | Son Güncelleme:

Fatih'te saniye saniye dehşet! Adım adım takip ettiler, onlarca kişinin gözü önünde gasp etmeye kalktılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu olduğu belirtilen 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen bir kişiyi takip etti. Gaspçılar sonra da onlarca kişinin gözü önünde adamın elindeki çantayı almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, gaspçılara direndi, çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Dehşet dolu anlar saniye saniye görüntülendi. Görgü tanığı Serdar Süleymanoğlu, ''Duyduğumuz kadarıyla şahsın elinde 30-40 bin dolar para olan bir çanta varmış. 3 kişi gasp etmeye çalışmışlar ama gasp edemediler''

14
  • Fatihte onlarca kişinin gözü önünde gasp girişimi
  • Fatihte onlarca kişinin gözü önünde gasp girişimi
  • Fatihte onlarca kişinin gözü önünde gasp girişimi
  • Fatihte onlarca kişinin gözü önünde gasp girişimi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aksaray'da önceki gün öğle saatlerinde yaşandığı belirtilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi, elinde çanta ile yürüyen kişiyi takibe aldı. Gaspçılar peşinde oldukları kişinin çantasını onlarca kişinin içinde almaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, gaspçılara direndi, çantayı elinden bırakmadı. Tekme ve yumruklarla saldıran gaspçılar çevredekilerin tepkisiyle de karşılaşınca hızla kaçtı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Fatihte saniye saniye dehşet Adım adım takip ettiler, onlarca kişinin gözü önünde gasp etmeye kalktılar
Görgü tanığı Serdar Süleymanoğlu, "Duyduğumuz kadarıyla şahsın elinde 30-40 bin dolar para olan bir çanta varmış. 3 kişi gasp etmeye çalışmışlar ama gasp edemediler. Bir bayan ile el arabası ile mal taşıyan bir kişi yardım etmişler. Bayağı bir dövdüler ama arkadaşı" dedi.

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi