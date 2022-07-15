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Adana'da scooter kazası kamerada! Hemşire Hatice Şener dehşeti yaşadı

#Scooter#Adana#Trafik

Adana'da elektrikli scooter süren 23 yaşındaki hemşire, ters yönden hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza sonrası genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken, babası sürücünün yakalanıp tutuklanmasını istedi. Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul'da, otomobilin çarptığı skuteri kullanan dansçı Dilara Gül (23) hayatını kaybetmişti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, geçen 4 Temmuz'da 19.50’de merkez Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan 23 yaşındaki Hatice Şener, cadde üzerinde seyir halindeyken İbrahim E. idaresindeki 79 AAB 796 plakalı ters yönden hızla gelen hafif ticari araç genç kıza çarptı.

Şener, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken sürücü ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan genç hemşire daha sonra taburcu edildi. Sürücü ise Bağlar Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adanada scooter kazası kamerada Hemşire Hatice Şener dehşeti yaşadı

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İbrahim E.’nin kullandığı hafif ticari aracın hızla geldiği, sollama yaparak ters yöne girdiği ve bu sırada Hatice Şener’e çarpıp kaçtığı görüldü.

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“KIZIM YARI YATALAK DURUMDA”

Evde tedavisi devam eden genç kızın vücudunda birçok kırık ve çatlak olduğu, sağlık durumunun da ciddiyetini koruduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan baba Mehmet Akif Şener (60), sürücünün ehliyeti olmadığını da iddia ederek, “Bu caddenin yol hakkı azami 30 kilometre. Ancak o sürücü neredeyse 100 kilometre hızla gelerek kızıma çarpıyor. Kızımın vücudunda birçok kırık var. Şu an kızım yarı yatalak durumda” diye konuştu.

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“KIZIM İNSANLARA KENDİNİ ADAMIŞTI”

Kızının hemşire olduğunu ve hayallerinin yarım kaldığını anlatan baba Şener, “Kızım yakın zamana kadar özel bir hastanede kritik yoğun bakım hemşiresiydi. Her gün eve elleri mor geliyordu. ‘Baba bugün de bir insanı hayata döndürdüm’ diyerek sevinerek geliyordu. Daha sonra ameliyat hemşiresi olarak başka bir hastaneye geçti. Kızım insanlara kendisini adamıştı. Biz bu vatanın sevdalısıyız. Bir oğlum özel harekat polisi, bir oğlum jandarma uzman çavuş, bir kızım da hemşire” ifadelerini kullandı.

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“2 CANAVAR BİZİM CANLARIMIZI ALDI”

Aynı kazanın benzerinin İstanbul’da da olduğunu ve o kazada 23 yaşında ölen Dilara Gül’ü kızına benzettiğini söyleyen Mehmet Akif Şener, “İstanbul’daki olan kazada ciğerim parçalandı. Benim kızımla yaşı, vücut ebatları aynı. Ben orada kızımı gördüm. O sürücü de genç kızımızı arabanın altına almıştı. Neden bir insanın canına bu kadar öldürmek için psikopatça hareket ediliyor onu anlayamıyorum.

Adanada scooter kazası kamerada Hemşire Hatice Şener dehşeti yaşadı

Bu insanlara frene basmayı öğretmek lazım. Bizim çiçeklerimizi kırdılar. 23 sene dile kolay. Onlar bizim çiçeklerimiz. 2 canavar bizim canlarımızı aldılar. Bunlar teröristtir. Bunlar da trafik terörüdür. Terörün başka bir türüdür” dedi.

Öte yandan baba Mehmet Akif Şener, sürücünün tutuklanıp hak ettiği cezayı almasını istedi.

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İSTANBUL'DA DİLARA GÜL HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, Hakan Akçelik'in kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül'e (23) çarptı. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Hakan Akçelik gözaltına alındı. Hakan Akçelik, polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Adanada scooter kazası kamerada Hemşire Hatice Şener dehşeti yaşadı

"DANSIYLA BURS ALMIŞTI 1 AY SONRA ABD'YE GİDECEKTİ"

Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil" dedi.

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#Scooter#Adana#Trafik

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