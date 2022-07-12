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Şişli'de otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybetti

#İSTANBUL#Şişli#Trafik

ŞİŞLİ'de, otomobilin çarptığı skuteri kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti.

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Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı. H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'Taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişlide otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybetti

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Şişlide otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.
Şişlide otomobilin çarptığı skuterli Dilara Gül hayatını kaybetti

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#İSTANBUL#Şişli#Trafik

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