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Adana ve Siirt'te PKK/KCK'ya şafak operasyonu: 9 gözaltı

#Adana#Siirt#KCK

Adana ve Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimatlar içeren örgütsel dokümanları ziyaret sırasında getirdikleri pantolonların iç kısımlarına zulalanmış şekilde teslim ettikleri öne sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında iki dernekte de arama yapıldı.

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - Terör örgütü PKK/KCK'nın cezaevi yapılanmasına yönelik mücadelesini sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunan hükümlülere, kırsaldan talimat içeren dokümanların ziyaret sırasında getirilen pantolonların iç kısımlarına gizlenerek teslim edildiğini belirledi.

ADANA VE SİİRT'TE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucu talimatların yer aldığı pantolonları getirdiği öne sürülen 9 kişi tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından Adana ve Siirt'te eş zaman operasyon düzenlendi.

Adana ve Siirtte PKK/KCKya şafak operasyonu: 9 gözaltı

TEM ve özel harekat polislerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırarak girdikleri evlerde yapılan aramada 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Öte yandan aynı soruşturma kapsamında örgütün paravan olarak kullandığı iddia edilen Adana merkezli Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AATUHAY-DER) ve Mersin merkezli Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği'nde (ÇUTHAY-DER) de arama yapıldı.

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Adana ve Siirtte PKK/KCKya şafak operasyonu: 9 gözaltı

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

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#Adana#Siirt#KCK