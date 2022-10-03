Adalet Bakanı Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şunları söyledi:

Nitekim 2015’de yeni bir komisyon kuruldu ancak ömrü kısa sürdü. Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır, üzüntümüz bunun gecikmesi. Yeni Türkiye’nin en önemli anahtarı yeni anayasadır. Şimdi cumhuriyetin 2. yüzyılına girerken milletimizin ortak çıkarınadır.

Yeni anayasa Türkiye’nin değişmez gündem maddesi. Önceki anayasaların kimisi darbe döneminde, kimisi kurtuluş savaşı sonunda hazırlanmış. Olağan bir dönemde anayasa yapmaya ihtiyaç vardır. 1982 anayasası yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok değişikliğe uğrayan anayasadır. Anayasamızın 223 noktasına dokunulmuş, dil birliği bozulmuştur.

1982 anayasası güvensizlik üzerine kurulmuş. Hem yasamaya, hem yürütmeye hem yargıya en kötüsü de millete güvenmiyor bu anayasa. Sadece milletvekili seçme yetkisi aziz milletimize verilmiştir.

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Anayasayı değiştirerek cumhurbaşkanını seçme yetkisini millete verdik. Türk halkı bu hakkını ilk kez 2014'te kullandı.

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