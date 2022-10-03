Ukrayna savaşında son durum: Zelenski zaferi dünyaya duyurdu... Rusya yanıtı kamikaze drone'lar ile verdi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna'nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Ukrayna askerleri Bakhmut'ta Sovyet yapımı T-64 tankı ile nöbet tutuyor... (Fotoğraf: AP)

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Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi.

Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor.

KANLI ÇATIŞMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.

Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna askerleri Ruslardan geri alınan bir tren istasyonunda devriye geziyor... (Fotoğraf: AFP)

LYMAN NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.

Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

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Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olarak belirtiliyor.