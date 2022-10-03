Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYA BİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ukrayna savaşında son durum: Zelenski zaferi dünyaya duyurdu... Rusya yanıtı kamikaze drone'lar ile verdi!

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Zelenski zaferi dünyaya duyurdu... Rusya yanıtı kamikaze dronelar ile verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 09:16

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, Kiev güçlerinin taarruzu devam ediyor. Ukrayna'nın stratejik öneme sahip Lyman'ı ele geçirmesi sonrası Rusya'dan flaş bir hamle geldi. İşte savaştaki son durum...

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaş hız kesmeden devam ediyor.

Son dönemde ülkenin farklı noktalarında taarruza geçen Ukrayna, Rusya'nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cephede yanıt verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna'nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenski, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenski zaferi dünyaya duyurdu... Rusya yanıtı kamikaze dronelar ile verdi
Ukrayna askerleri Bakhmut'ta Sovyet yapımı T-64 tankı ile nöbet tutuyor... (Fotoğraf: AP)

Haberin Devamı

Savaşta son derece stratejik öneme sahip Lyman'ın düşmesi sonrası Rusya'dan beklenen hamle geldi.

Rusya, Zelenski'nin memleketi Krivyi Rih'i hedef aldı. Bölge valisi Rusya'nın kamikaze drone'lar ile bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Söz konusu saldırıda İran yapımı drone'ların kullanıldığı düşünülüyor.

Gözden Kaçmasın

Rusyadan flaş hamle... Bir ülkenin gazını kesti Beklenen açıklama geldi.Rusya'dan flaş hamle... Bir ülkenin gazını kesti! Beklenen açıklama geldi.Haberi görüntüle

KANLI ÇATIŞMANIN BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Ukrayna çatışmalarda öldürülen Rus askerlerinin 60 bini aştığını açıkladı.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada savaşın başından beri 2 bin 300'ün üzerinde tankın imha edildiği bilgisine de yer verildi.

Aynı açıklamaya göre, son 24 saatte 500 Rus askeri hayatını kaybetti.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenski zaferi dünyaya duyurdu... Rusya yanıtı kamikaze dronelar ile verdi
Ukrayna askerleri Ruslardan geri alınan bir tren istasyonunda devriye geziyor... (Fotoğraf: AFP)

LYMAN NEDEN ÖNEMLİ?

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü.

Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip.

Haberin Devamı

Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olarak belirtiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! İstanbul ve çok sayıda kente sağanak uyarısı

#Meteoroloji
Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

Harvard’dan köy okullarına... Çalıkuşu Mine

#Mine Ekinci
Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil...

Son Dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde yine sınıfta kaldı! "Hayatımızdan iki saat çalındı, anlamak mümkün değil..."

#Fenerbahçe