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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#Deprem#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 15:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamada deprem bölgesindeki davaların 2 ay süreyle erteleneceğini duyurdu. Bozdağ, açıklamasında "Sorumluluğu 134 şüphelinin yıkılan binalarla işlem yapılmış, bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si gözaltında. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı. Yağma olayları hakkında da konuşan Bozdağ, "Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı." dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ'ın konuşmasından satır başları şöyle:

SORUMLULUĞU BULUNAN 134 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Deprem yaşanan illerde adli soruşturmaların süratle başlatılması, yürütülmesi, sorumluluğu olduğu düşünülen şüphelilerin gözaltı maksadıyla Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Sorumluluğu 134 şüphelinin yıkılan binalarla işlem yapılmış, bu şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 7'si gözaltında. 114 kişinin de gözaltı çalışmaları devam etmektedir. İhmal kusur olanlar tespit edildiğinde hukukin emrettiği bütün işlemler gerçekleştirilecektir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

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YAĞMALAMA OLAYLARINDA 57 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu bölgede 75 ayrı olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı. Hem yağma hem hırsızlık ayrıca yardımla ilgili konularda milletimizin acısını istismar etmek suretiyle Cumhuriyet Savcılıkları soruşturma yürütmektedir.

Vatandaşlarımızı bu konuda hassasiyete çağırıyorum. Savcılıklarımız titiz bir soruşturma yürütüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yağma olaylarında 57 kişi tutuklandı

DAVALAR 2 AY ASKIYA ALINDI

Deprem bölgesinde dava ve duruşmalar 2 ay askıya alındı. 10 ilde ikamet edenler ile bu ilde geçici bulunanların 2 ay süreyle ülke genelinde durdurulmuştur.

Bölgede hırsızlık ve yağma olaylarında gözaltı süresi 4 gün uygulanacak. Tutukluluk gözden geçirme süresi bu bölgede 1 defaya mahsus 60 gün uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın herhangi bir suç işlendiğine ilişkin ihbar ve şikayetleri deprem öncesinde nasıl yapılıyorsa deprem sonrasında da aynı titizlikle devam edecektir.

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