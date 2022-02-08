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Son dakika haberi: Birçok ilde eğitime kar engeli! Bazı kamu çalışanlarını da ilgilendiriyor

#Kar#Tatil#Eğitim

Ülkenin bazı kesimlerinde yoğun kar ve yağmur yağışı ile fırtınalı hava etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava muhalefeti uyarıları doğrultusunda Çanakkale, Çankırı, Kütahya ve Uşak'ta okullar tatil edilirken kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bazı personellere de idari izin verildi.

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Türkiye'de yağışlı havanın bazı bölgelerde şiddetini artırmasıyla ulaşımda yaşanan güçlükler dikkate alınarak kimi il ve ilçelerde eğitim kurumlarının tatil edildi. Ayrıca hamile, engelli, kronik hastalığı bulunan veya 12 yaş altı çocuğu olan kamu personeli de belirtilen tarihlerde izinli sayılacak. İşte hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği ve belirli kamu çalışanlarına idari izin verilen iller...

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.  

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UŞAK

Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu.

Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı'da yarın beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de yarın izinli sayılacak.

Çankırı Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü’nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü’nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

ISPARTA

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Isparta Valiliği'nden 5 Şubat tarihinde yapılan açıklamada ise anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 7 Şubat'tan itibaren 5 günlüğüne yüz yüze eğitime ara verildiği, uzaktan eğitime geçileceği açıklanmıştı. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılacağı bildirilmişti.

TUNCELİ

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

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KÜTAHYA

Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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