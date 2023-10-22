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Açık öğretim sınavları yüz yüze

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#MEB#Açık Öğretim#Sınav
Açık öğretim sınavları yüz yüze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul ve lise kademeleri için 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘Açık Öğretim Kurumları 1’inci dönem sınavlarının’ yüz yüze yapılacağını duyurdu.

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Bakanlık ayrıca sınavlara yönelik ilk hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

KOPYA TARTIŞMALARI

Açık öğretim kurumları sınavı, pandemi ve depremler nedeniyle 3 yıldır çevrimiçi uygulanıyordu. Bu uygulama, geçtiğimiz yıllarda kopya tartışmalarına neden olmuştu. 2022 yılında açık öğretim lisesi sınavlarına giren 600 bin öğrenciden 60 bininin sınavı, kopya çekildiği tespit edilerek iptal edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eylül ayında yaptığı açıklamada, “Bu yıl açık lise sınavları daha önceki yıllarda olduğu gibi çevrimiçi olmayacak” diyerek kararın sinyalini vermişti.

4 MİLYON KİTAPÇIK BASILACAK

Bakanlığın paylaştığı detaylara göre, bu yıl iki günü kapsayacak sınavlar yurtiçinde 971 sınav merkezinde uygulanacak. Yurtdışında ise 17 ülkede 26 sınav merkezinde düzenlenecek. Açık öğretim kurumları sınavı için 3 milyon 800 bin soru kitapçığı, 3 milyon 950 bin optik cevap kâğıdı ve salon yoklama evrakı basılacak.

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#MEB#Açık Öğretim#Sınav

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