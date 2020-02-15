Abdülaziz’in aslanı eylemde

BEYLERBEYİ SARAYI BAHÇESİNDEN DAĞILDI



Abdülaziz’in İstanbul’a kazandırdığı tescilli eserler arasında yer alan aslan heykeli, onların simgesi oldu. Eylemciler de onu benimsedi, soğuk gecelerde üzerini battaniyeyle örttü.



İBB Başkanlık Binası girişinin sağında bulunan ‘Kaktüs Üzerinden Zıplayan Aslan Heykeli’, 1864 yılında Thiébaut atölyesinde döküldü. Sultan Abdülaziz’in ölümünden sonra Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde bulunan bu heykellerin bir kısmı farklı yerlere dağıldı. Atlı heykel günümüzde Sabancı Müzesi bahçesinde, Boğa heykeli Kadıköy Altıyol’da bulunuyor.



İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binası önünde bulunan bir başka heykel de bir dönem Gezi Parkı’ndayken, daha sonra İBB önüne taşınmıştı. ‘Kaktüs Üzerinden Zıplayan Aslan Heykeli’, 1864 yılında Beylerbeyi Sarayı’nın bahçesinde kullanılmak üzere ısmarlanan bu heykel grubu içerisinde yer alıyordu.



Eylemci işçilerin arasında kalan pençesinin altında tablet benzeri bir obje tutan aslan heykelinin yanı sıra, başkanlık girişinin solunda yer alan ‘Oturur vaziyette kükreyen bir aslan heykeli’ ile yolun karşısında, Saraçhane 50. Yıl Parkı’nda bulunan ‘Avını Boğan Aslan Heykeli’, İstanbul’un simge heykelleri arasında yer alıyor.