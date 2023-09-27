8 soruda ortak sınav

Haberin Devamı

Ortaokul ve liselerde uygulanacak ortak sınavlar ve testten açık uçlu sorulara geçilmesiyleilgili akıllara en fazla takılan 8 soruyu MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül’e yönelttik.

AÇIK UÇLU SORU

1- Ortak sınavda ucu açık sorular mı sorulacak? ​

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda, çoktan seçmeli sorular kullanılacak. ​Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

2- Çoktan seçmeliden açık uçlu sorulara geçiş süreci nasıl olacak? ​

Haberin Devamı

Okullarda 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar öğretmenler tarafından yapılacak sınavlar açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak. Ülke, il ve ilçe geneli ortak sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşabileceği gibi bu sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilebilecek.

SORULAR MERKEZDEN

3- Ortak yazılı sınav uygulaması nasıl gerçekleştirilecek? ​

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacak.

4- Sınavların okul öğretmenleri tarafından yapılması güvenilirliğini etkiler mi? ​

Ülke ve il geneli ortak yazılı Sınav uygulamasının okullarda öğretmenler tarafından uygulanan sınavlardan tek farkı soru ve cevap anahtarlarının merkezden hazırlanacak olması. Nasıl ki okulda öğretmenlerimiz kendi yaptıkları sınavın güvenliğini sağlıyorsa bu sınavlar da kendi sınavları olduğundan aynı hassasiyeti göstereceklerdir.

PUANLAR E-OKULDAN

5- Ortak yazılı sınavların değerlendirmesi nasıl yapılacak?​

Sınavın uygulama aşaması ders öğretmeni tarafından yapılacak. Değerlendirme, eğitim kurumu sınıf veya alan zümreleri ile ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak.

Haberin Devamı

6- Notlar nereden açıklanacak?​

Öğrenci, 100 üzerinden aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden görecek.

MUHAKEMELERİ ÖLÇÜLECEK

7- “Açık uçlu soru” tam olarak nasıl tanımlanıyor? ​

Açık uçlu soru, cevap ile ilgili hiçbir seçenek sunulmadan öğrencinin kendi cevabını kendi cümleleri ile oluşturmasının istendiği soru olarak tanımlanabilir.

8- Yeni nesil mantık muhakeme sorusu anlayışı değişecek mi? ​

Hayır, tam tersine mantık muhakeme becerileri açık uçlu sorular ile daha kolay yoklanır hale gelecek.

ÖNEMLİ BİR ADIM

- İbrahim Eser - Bilfen İlköğretim Okulları Ölçme Değerlendirme Bölüm Başkanı: “Önümüzdeki yıllarda tüm sınavların açık uçlu olması hedefleniyor. Bu önemli bir adım. Açık uçlu sorular ölçme değerlendirme alanında çalışan herkesin önemsediği bir yöntemdir. Test yönteminde ölçmenin hata payı daha fazladır, öğrencinin şans faktörü ile sonucu bulma olasılığı ölçmenin adil olmamasına sebep olabilir. Ancak açık uçlu sorularla ölçme yöntemi öğrenciyi daha doğru değerlendiren bir sistem. Tüm Türkiye’de ortak yapılacak bir sınavın değerlendirmesinin teknik olarak çok kolay olmadığını biliyoruz. Ama bu dönüşümü heyecanla bekliyoruz.”

Haberin Devamı

ARALIKTA YAPILACAK

- ORTAOKUL ve liselerdeki ortak sınavlar “ülke genelinde”, “il ve ilçe genelinde” ve “okul genelinde” olmak üzere 3 aşamada yapılacak.Diğer yandan MEB, ülke genelinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek ortak sınavların tarihlerini açıkladı. Buna göre 6’ncı sınıf Türkçe ve matematik dersleri sınavı 26 Aralık’ta, 9’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri sınavı 27 Aralık’ta uygulanacak.