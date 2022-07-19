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8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

#TEKİRDAĞ#Orman#Kayıp
8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ele'nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi.

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İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU

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Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Ele'nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi.

8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı.
8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Şehmus Ele’yi arama çalışmaları son günlerde İstanbul’un Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aramalara Şehmus Ele, bugün saat 13.00 sırılarında Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

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ULAŞILMASI İÇİN İZ BIRAKMIŞ

Ele'nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi. Çatalca Karacakaya Jandarma Karakolu’na getirilen Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden Ele’nin sağ olarak bulunduğunu açıkladı.

8 gündür aranan Şehmus Ele sağ olarak bulundu

Ermiş, açıklamasında, “Çok Şükür. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana eilesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikaya’nın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu” ifadelerini kullandı.

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