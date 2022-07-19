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İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı! Ulaşım felç: Uçak pisti bile eridi

#İngiltere#Hava Durumu#Sıcak Hava
İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı Ulaşım felç: Uçak pisti bile eridi

39.1 dereceyle tarihinin sıcaklığı hava rekorunu kıran İngiltere'de hayat felç olmuş durumda. Bugün ülke genelinde yaklaşık 171 okul kapandı, hastaneler acil olmayan operasyonlarını ertelediğini duyurdu. Ulaşım hizmetlerinde aksama ve gecikmeler yaşanırken Luton Havalimanı'ndaki bir pist aşırı sıcakların nedeniyle kapatıldı. Tren raylarının da sıcak havadan büküldüğü ve bazı seferlerin yapılamadığı öğrenildi.

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İngiltere'de bugün hava sıcaklığı 39.1 dereceyle rekor kırdı. Bu sıcaklığın Surrey bölgesindeki Charlwood kentinde ölçüldüğü açıklandı. İngiltere'de daha önce tarihin en yüksek hava sıcaklığı 2019 yılında Cambridge kentinde kaydedilmişti. O dönemde sıcaklık 38,7 dereceyi görmüştü.

Sıcak hava dalgası başkent Londra'dan kuzeyde York ve Manchester'a dek İngiltere'nin tümünde hissediliyor.

ÖLÜMLER ÜÇE KATLANABİLİR

İngiltere'de sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmesi, gece sıcaklıklarının dahi 25 derece civarında seyretmesi ve Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda düşüşün başlaması bekleniyor.

İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı Ulaşım felç: Uçak pisti bile eridi

OKULLAR VE AMELİYATHANELER KAPANDI

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Meteoroloji Müdürlüğü, tarihinde ilk kez aşırı sıcaklıklara dair kırmızı alarm seviyesine geçildiğini duyurdu. Kırmızı alarm seviyesi "vatandaşların ve altyapının üzerinde geniş etkiler görülmesinin beklendiği ve günlük rutinler ile çalışma koşullarında önemli değişikliklerin gerekeceği" anlamına geliyor.

Ülkede bugün 171 okul kapandı ve öğretmenler bunaltıcı sınıflarda öğrenmenin imkansız olduğunu belirtiyor.

Ameliyathanelerin de adeta fırına dönüşmesiyle hastaneler randevuları ve acil olmayan operasyonları iptal etti.

İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı Ulaşım felç: Uçak pisti bile eridi

ULAŞIM FELÇ: RAY HATLARI BÜKÜLDÜ

Ulusal Demiryolları Şebekesinin vatandaşlara sadece gerekli olduğu durumlarda seyahat etmeleri  için yaptığı çağrı sonrası karayolları ve demiryollarındaki yolcu sayısı beşte bire kadar düştü. Bazı hatlardaki raylar büküldü, bu yüzden tren seferlerinin yapılamadığı bildirildi.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre Birleşik Krallık genelindeki 12.800 ulaşım hizmetinden yaklaşık 2 bini, 30 dakikadan fazla gecikti bir kısmı ise tamamen iptal edildi.

Londra'nın 15 metro hattından 11'inde ise ciddi gecikmeler yaşandığı bildirildi.

İngiltere tarihinin sıcaklık rekorunu kırdı Ulaşım felç: Uçak pisti bile eridi

ASFALT ERİDİ, PİST KAPATILDI

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Londra'da yer alan Luton Havalimanı'ndaki bir pist, aşırı sıcakların asfaltı eritmesi nedeniyle kapatıldı. Sahadaki mühendisler devreye girerek asfaltı onardı. Pist yaklaşık 1 saat sonra yeniden kullanıma açıldı. 

FRANSA, BELÇİKA, HOLLANDA VE ALMANYA'DA DA REKOR BEKLENİYOR

Meteorologlar, son haftalarda kıtanın büyük bölümünü içine alan sıcak hava kütlesinin kuzey ve doğuya doğru ilerlemesi nedeni ile Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya'da sıcaklık rekorları beklediklerini belirtti.

Hollanda sıcaklıkların 38 derecenin üzerine çıkabileceğini belirterek turuncu kod yayınlarken, Belçika'daki yetkililer 40C'nin üzerinde sıcaklıklar konusunda dikkatli olunmasını istedi.

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Sıcaklıkların 40 dereceyi bulduğu Fransa 2.000 itfaiyecinin müdahale ettiği orman yangınları ile savaşmaya devam ediyor.

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