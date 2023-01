750 bin çocuğu bilimle tanıştırdı

Haberin Devamı

BURSALI bir ailenin kızı olan Asude Altıntaş, ODTÜ İşletme Bölümü mezunu. 3 arkadaşıyla birlikte eğitimi ve bilimi köy okulu öğrencilerine yaymak için yola çıktı. Bu yolda 8-14 yaş arası çocuklara yönelik bir robotik ve kodlama seti olan Twin’in kurucu ortağı ile CEO’su olmayı başardı. Twin setleri, şimdiye kadar 750 binden fazla çocuğa ulaştı. Altıntaş’tan, Nobelli Türk biliminsanı Aziz Sancar’ın, “Yunus Emre destanını bilimde yazın” tavsiyesiyle yola çıktığı hikâyesini dinliyorum.

HİNDİSTAN’A GÖNÜLLÜ GİTTİ

“ODTÜ İşletme’deyken ne olacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Üniversite ikinci sınıfta babamı kaybettim. Bu kayıp, ‘Ben bu hayatta ne yapmak istiyorum?’ sorusunu daha net sormama sebep oldu. O dönemde Hindistan’da 2 ay gönüllü projede çalıştım. Sonra karşıma YGA (Young Guru Academy) çıktı, orayı da denemek istedim. YGA zirvesine gitmemle kalbim atmaya başladı. O dönemki YGA Başkanı Gökhan Meriçliler, sahnede görme engellilerle ilgili çalışmaları ve ürettikleri teknolojileri anlatıyordu. Üniversitenin ikinci senesinden itibaren YGA’da 3-4 sene gönüllü olarak çalışmaya başladım.”

ANADOLU’YU DOLAŞTI

Altıntaş, YGA’da bilimi sevdirme üzerine bir projede çalışmaya başlamış: “YGA’da görme engelliler üzerine çalışan bir ekip vardı. Biz yeni bir alan açarak dezavantajlı okullara, mülteci kamplarına, yetim evlerine bilim seansları yapmaya başladık. Çocuklara soru sormayı öğretmek ve sevdirmek çok önemli. Anadolu’da dolaştık. Doğan Cüceloğlu, Sevinç Atabay, Mehmet Toner gibi isimlerden yardım alarak müfredatımızı yazmaya başladık. O zaman kendi çapımızda oyunlar yazıyoruz. Amacımız çocuklardaki bilim merakını açığa çıkarmak. Bu telefonu kullanıyoruz ama bu nasıl çalışıyor. Bu soruyu sorduktan sonra bilime olan sevgi başlıyor.”

İLGİ-BİLGİ-SEVGİ

Altıntaş ve arkadaşları, çocukların ilgisini çekmeden bilimi sevdirmenin mümkün olamayacağını anlamış: “Yaptığımız çalışmalar sonrasında çocukların çok meraklı olduğunu fark ettik. Bu gözlemin ardından neden kendi bilim setimizi oluşturmuyoruz diye düşündük.”

Bu projeyi kitlesel fonlama sayesinde 180 bin TL kaynak ile hayata geçiren Altıntaş ve arkadaşları, bilim kitine de ‘Twin’ demiş: “Bilim setinin ismini Twin koyduk çünkü ‘bilimde eşitlenme, ikiz olma’ gibi anlama gelsin istedik. Bin adet Çin’de ürettik. Setin içerisine elektronik modüller koyduk. Bunlar mıknatıslı, legolarla birleşebilen modüller. Kablolar olmadan, çocukların lehim gibi zehirli maddelere maruz kalmayacağı, birleştirebilecekleri bir mekanizma oluşturduk.

HER YIL 500 OKULA 5 BİN SET

Asude Altıntaş, 2014 yılından itibaren 5 yıl boyunca YGA’nın başkanlığını da yürütmüş. 2017 yılında da bilim projesinin daha fazla insana ulaşması için bir TV programı yapmaya karar vermişler. “CNN Türk’e Bilin Deneyin isimli programı önerdik. 14 bölüm bu programı hayata geçirdik ve aslında amacımıza da ulaştık. Çünkü her programın sonunda dezavantajlı bölgelerdeki köy öğretmenlerinden mesajlar geliyordu. Köy öğretmenleri bilim setlerinden istiyordu. Biz bağışlarla bu setleri okullara göndermeye başladık. Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzaladık. ‘Biz bu setlere kaynak oluşturalım siz de bize her yıl en çok ihtiyaç olan okulları gösterin’ dedik. Her yıl 500 okula 5 bin set gönderme protokolü imzaladık. İşinsanları da destek verdi.

İNGİLTERE’YE TAŞINDILAR

Özel okullara satış yaparak elde edilen geliri dezavantajlı okullara gönderen Altıntaş, “2017 yılında Twin’i şirketleştirdik. Yüzde 20 ortağımız da YGA oldu. Ben de Twin’in kurucu ortağı ve CEO’su oldum. 2018-2019 yıllarında kitlerimizi geliştirdik. 6 farklı paket yaptık, dijital uygulama geliştirdik. İngiltere’deki eğitim konferanslarına katılmaya başladık. Kurucu ortaklarımızdan Ömer, COVID öncesinde İngiltere’de bir ofis açtı ve Imperial College ile bir işbirliği yaptı. Sonra pandemi geldi, okullar kapandı. Biz normalde okullara Twin satarken, artık aileler evlerine satın almaya başladı.”

HEDEF ABD PAZARI

İngiltere’de hisse bazlı kitlesel fonlama platformundan 1.5 milyon pound yatırım alan Twin şimdiye kadar 67 ülkeye ürün satmış. 1500’ün üzerinde okulda 750 binden fazla öğrenciye ulaşmış 20 kişilik bir ekip haline gelmişler. 3 ay önce İngiltere’ye taşınan Altıntaş, “Bizim buraya gelme amacımız buradan dünyaya açılmak, sonraki hedefimiz de ABD olacak” diyor.

TESLA SORUSU

“bilim seanslarında özellikle kız çocukları modüllere dokunmaya korkuyorlar. Önce Tesla’nın videolarını izletiyoruz ve ‘Çocuklara sen bu araçlardan yapabilir misin?’ diye soruyoruz. Hatay’ın Karsu köyünde, çocuklar bilim kitleriyle 35 dakikada otonom araç yapmaya başladı. Gözlerimize inanamadık.”