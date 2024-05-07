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7 yıl sonra ilk kez Özel, Bahçeli’yi ziyaret edecek

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#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli
7 yıl sonra ilk kez Özel, Bahçeli’yi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ses getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı ziyaretin ardından bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. İki lider saat 12.00’de Meclis’te bir araya gelecek.

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Özel’in Bahçeli’ye sürpriz ziyareti, CHP’den MHP’ye 7 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olacak. Bahçeli en son, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 2017 yılında Anayasa değişikliği için Meclis’te görüşmüştü.

Özel, bayram telefonu açtığı Erdoğan’ı 2 Mayıs’ta AK Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etmişti. Erdoğan bu görüşmenin ardından “siyasette yumuşama” mesajı verirken Özel ise bu randevu için, “Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı” ifadelerini kullanmıştı.

Özel’in Erdoğan ile görüşmesinde dile getirdiği, Gezi davası tutukluları başta olmak üzere yargıya ilişkin konularda Bahçeli’nin açıklamalarına da yansıyan karşı tutumu siyaset çevrelerinin dikkatini bu görüşmeye yöneltti.

AYŞE ATEŞ’LE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, suikaste kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. Özel, görüşme öncesinde katıldığı Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anmasında, Ateş iddianamesinin hem aileyi hem de ülkede adalet isteyenleri rahatsız ettiğini belirtti.

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7 yıl sonra ilk kez Özel, Bahçeli’yi ziyaret edecek

 

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#Özgür Özel#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Devlet Bahçeli

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