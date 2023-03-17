7 bin üyesi bulunan 'Hatay Rönesans Sitesi Haberleşme Ağı', kayıp yakınlarını arayanlara umut oldu

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Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan kullanıcı deneyimi tasarımcısı Bahar Serin ve yazılım mühendisi Ali Serin, depremde arkadaşlarının yakınlarına ulaşmak ve oradaki eksik malzeme teminleri için bir Telegram grubu açtı. Depremin ilk günlerinde arama kurtarma çalışmaları ve alandaki ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla oluşturulan grup, zamanla kayıpları bulma grubuna dönüştü. Rönesans Rezidans'taki yakınlarına ulaşamayanlar bu grupta kayıplarını beraber aramaya başladı. Yaklaşık 7 bin üyenin bulunduğu grupta anlık olarak 63 kayıp vatandaşın yakınları onlardan gelecek haberler için bekleyişe devam ediyor.

'BİLGİLERİ BİRKAÇ KEZ TEYİT ETMEDEN HİÇBİR GRUPTA PAYLAŞMIYORUZ'

Grubun kurucularından Bahar Serin, "Arkadaşımızın ailesi Rönesans Rezidans enkazında kalmıştı. Biz de yurt dışında yaşıyoruz. Depremle ilgili haberi öğrenir öğrenmez bilgi almaya çalıştık. Yıkıntıları gördükten sonra grubu kurduk. Arkadaşlarımızın yakınlarını bulmak için kurduğumuz grup, eksik listelerinin paylaşıldığı bir gruba döndü. Son olarak geldiğimiz noktada ise kayıp vatandaşlarımızı arıyoruz. Sayımız bir anda arttı. İlk günlerde herkes kayıpların isimlerini yazıyordu. Bazı kişiler yakınlarına bazıları da yakınlarının cenazelerine ulaştı. Oluşturduğumuz listeye göre şu anda 63 kayıp var. Bilgileri birkaç kez teyit etmeden hiçbir grupta paylaşmıyoruz. Grubumuza katkıda bulunan, sahadan bilgi aktaran, canla başla çalışan grup yöneticilerimiz basta olmak üzere destek sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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'RÖNESANS REZİDANS AİLEMİZ OLDU'

Depremzedelere bu şekilde yardım edebildiklerini belirten Ali Serin de, "Yurt dışında yaşadığımız depremzedeler için bir şeyler yapmak istedik ve elimizden bu geldi. Aslında ilk başta grubu arkadaşımızın ailesini bulmak için oluşturmuştuk ama geldiğimiz noktada Rönesans Rezidans'takiler ailelerimiz gibi oldu. Kayıplar bulunduğunda hep beraber ağlıyoruz. Gerçekten sosyal medyada aktif insanlar değiliz. Biz bu konuda elimizden geleni yapıyoruz ama keşke bu noktada bizlere gerek kalmadan çözülebilseydi. Elimizi taşın altına koyduğumuz için vicdanımız rahat. Kayıp listesinde yer alan vatandaşlardan haber alınması durumunda grupta bulunan yakınları bize bilgi veriyor. Biz de bu şekilde listeyi güncelliyoruz. Bu grupta teyitsiz paylaşımlar yapmıyoruz" diye konuştu. (DHA)