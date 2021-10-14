649 gündür haber alınamıyor! Gülistan Doku’nun erkek arkadaşının üvey babasına ‘yakalama’ kararı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’nun Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A.'nın polislikten ihraç edilen üvey babası E.Y. hakkında Gülistan Doku'ya ait bilgileri, intihar ettiği yönünde algı oluşturmak amacıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle açılan davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü.
E.Y., 4’üncü kez duruşmaya mazeretsiz katılmazken, Gülistan’ın ablası Aygül Doku ve avukatları Fatma Kalsen ve Ali Çimen, mahkemede hazır bulundu. Mahkeme heyeti, nerede olduğu tespit edilemeyen sanık E.Y. hakkında CMK 199 maddesi gereğince savunma, şikayet ve delillerin tespiti amacıyla yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, mahkemeyi ileri bir tarihe erteledi.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!