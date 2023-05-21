‘63 yılın en kurak sezonunda hububat sıkıntısı yaşanmadı’

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Raporu değerlendiren Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, “Son 63 yılın en kurak yılını yaşadık. Ancak hububatta herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Kuraklık, hububatın genelde yağış istemediği dönemlere denk geldi. Buna rağmen geçen yıl 20 milyon ton olan buğday rekoltemizi, nisan sonu itibarıyla 20 milyon 750 bin tona yükselmeyi bekliyoruz” dedi.

Önceki sezonu değerlendiren Taşpınar, şu bilgileri verdi: “Hidrolojik Kuraklık dediğimiz suların çekilmesi dönemine yani göllerin ve yeraltı sularının çekilmesine kadar önemli derecede bir su azalması yaşandı. Buna rağmen tarımsal bir kuraklık yaşanmadı. Dolayısıyla şu ana kadarki verilere göre geçen yılki yağışa oranla yüzde 9 civarında ülke genelinde düşme var. Bu yedi aylık periyotta uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman da yüzde 13 civarında bir düşme yaşandı.”

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Özkan Taşpınar

BUĞDAYDA 21 MİLYON TON BEKLENTİSİ

2022’de buğday rekoltesinin 20 milyon ton olduğunu vurgulayan Taşpınar, 2023’ün ilk aylarında da yağışlardaki düşüşe rağmen iyi sonuçlar elde edildiğini söyledi. Taşpınar, “Nisan sonu verilerine göre 20 milyon 750 bin ton civarında bir rekolte tahminimiz var. Yine arpada geçen yıl 8.1 milyon ton olan rekolte dört ayın sonunda 8.6 milyon ton civarında. Arpada da bir yükseliş gözlemleniyor. Yulafta 215 bin ton, çavdar ve tritikalede 300’er bin ton civarında rekolte beklemekteyiz. Mayıs ayı yağışları eğer devam ederse İç Anadolu Bölgesi ve geçit kuşağı dahil ekim alanları olumlu etkilenecektir. Böylelikle buğday rekoltesi 21 milyon tonları bulabilir. Bu da mayıs sonu verileriyle, haziran başında çıkaracağımız raporda belirlenecek. Yine haziran yağışları da Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki verimleri önemli derecede etkileyecektir” şeklinde konuştu.