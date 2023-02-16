Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

600 bilirkişi ve 478 savcı geçici yetkiyle görev başında

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#Deprem#Bilirkişi
600 bilirkişi ve 478 savcı geçici yetkiyle görev başında
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 07:00

Adalet Bakanlığı’nca, deprem bölgesinde 600 bilirkişi ve 478 savcının geçici yetkiyle deprem bölgesinde görev yaptığı, delil tespiti ve bilirkişi incelemesi yapılmadan enkaz kaldırılmadığı açıklandı.

Haberin Devamı

Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri tamamlandı. Bakanlık açıklamasında özetle şöyle denildi:

“Soruşturmalar kapsamında arama - kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir.

bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır.

Haberin Devamı

600 bilirkişi ve 478 savcı geçici yetkiyle görev başında

24 TUTUKLAMA VAR

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda şüpheli sayısı 221’e, tutuklu sayısı 24’e çıktı. Adli kontrol kararı verilen kişi sayısı 11, 5 kişiye ise yakalama kararı çıkarıldı. 60 şüpheli gözaltına alınırken, 54 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Beş kişinin yurtdışında olduğu, 10 kişinin öldüğü belirlendi. Deprem bölgesindeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin 309 vakada işlem yapıldı. 205 şüpheliden 124’ü tutuklanırken 25’i adli kontrolle bırakıldı.            

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#Deprem#Bilirkişi

BAKMADAN GEÇME!

Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır... Ezber bozan sözler: Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon

"Deprem çantası ayağınıza takılan bir prangadır..." Ezber bozan sözler: "Enkazda hayat kurtaran çanta değil aldığınız pozisyon"

#Deprem
Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem