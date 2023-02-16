600 bilirkişi ve 478 savcı geçici yetkiyle görev başında

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Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri tamamlandı. Bakanlık açıklamasında özetle şöyle denildi:

“Soruşturmalar kapsamında arama - kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı binalarda Cumhuriyet savcısı nezaretinde yapılan, bilirkişi ve olay yeri incelemeleri ile numune alma işlemleri Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis illeri ile Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde tamamlanmıştır. Deprem bölgesinde bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ile karot örneği alımı için yaklaşık 600 uzman bilirkişi görevlendirilmiştir.

bilirkişi çalışması ve numune alma işlemleri Cumhuriyet başsavcılıklarımız nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürülmekte, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır.

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24 TUTUKLAMA VAR

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda şüpheli sayısı 221’e, tutuklu sayısı 24’e çıktı. Adli kontrol kararı verilen kişi sayısı 11, 5 kişiye ise yakalama kararı çıkarıldı. 60 şüpheli gözaltına alınırken, 54 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi. Beş kişinin yurtdışında olduğu, 10 kişinin öldüğü belirlendi. Deprem bölgesindeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin 309 vakada işlem yapıldı. 205 şüpheliden 124’ü tutuklanırken 25’i adli kontrolle bırakıldı.