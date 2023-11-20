50 artı 1’de 2 seçenek

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Birinci turda adaylardan birinin geçerli oyların yüzde 50’sinden bir oy fazlasını almasını zorunlu kılan kural nedeniyle kıl payı ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından 50+1 düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya dönüşü 50+1’in değişip değişmeyeceği yolundaki bir soru üzerine değişmesinin isabetli olacağını belirterek, “Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın bu açıklamaları siyaset gündeminde yankı buldu.

MİNİ ANAYASA PAKETİ

Seçim sisteminde çok önemli yenilik içeren bu değişiklik için ise gözler bir süredir yürütülen ‘sivil anayasa’ çalışmalarına çevrildi. Yeni anayasa için gerekli sayısal çoğunluk konusunda uzlaşı havasının oluşmamasının rotayı mini bir anayasa değişiklik paketine yönelttiği belirtiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bu amaçla partileri ziyaret edip görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda kurulan Anayasa Bilim Komisyonu da yaklaşık 130 maddelik yeni bir anayasa taslağı hazırlamıştı. AK Partili hukukçu kurmaylar da, yeni anayasa çalışmalarının süreceğini ancak referandum için gerekli 360 oyun şu anda Meclis’te bulunmasının zor olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle mini bir değişiklik paketiyle sürecin daha kolay yürütülebileceği görüşünü savunuyor.

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MASADAKİ İKİ SEÇENEK

Bu kapsamda, mini Anayasa değişikliği paketinde 50+1 yerine, “40+1” ya da “en çok oyu alan seçilsin” seçenekleri üzerinde durulduğu belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adaylığında iki dönem kuralıyla ilgili herhangi bir değişikliğin olmayacağı kaydedilen söz konusu pakette, aile ve başörtüsü düzenlemelerinin de yer alacağı öğrenildi. AK Parti’nin bu konuda partileri ziyaret edeceği, özellikle İYİ Parti ile uzlaşı arayacağı ifade edildi.

AK PARTİLİ ŞAHİN: OLMAZSA OLMAZ DEĞİL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de 50+1 sistemiyle ilgili Twitter’dan şöyle dedi: “Cumhurbaşkanı seçimi için aranan ‘salt çoğunluk’, bir başka ifadeyle ‘50+1’ şartı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin olmazsa olmaz unsuru değildir. Nitekim dünyanın bir çok demokratik ülkesinde farklı oranlar uygulanmaktadır. Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden bugüne siyaset sahnesinde yaşananlar bu şartın siyaset kurumu ve millet iradesi üzerinde bir baskı unsuru haline geldiğini, siyasetin doğal mecrasını tahrip ettiğini, parçalı ve istikrarsızlığa gebe bir tablo oluşturduğunu gözler önüne sermiştir.”