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43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Güncelleme Tarihi:

#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 17:31

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Tatilcilerin dönüş yoluna geçmesiyle bölgedeki araç kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye kadar ulaştı.

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Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde yollara akın eden vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu. Tatil için gittikleri memleketlerinden veya tatil beldelerinden dönüş yoluna geçen vatandaşların trafik çilesi yeniden başladı. Ankara-Samsun D200 karayolu üzerindeki araç kuyruğu 25 kilometreye kadar ulaştı.

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Yukarımahmutlar köyünden Ankara istikametindeki Irmak köyüne kadar uzanan araç trafiği, yoğunluk sebebiyle ilerlemekte güçlük çekti.

43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Yahşihan Kavşağı'nda ise trafik durma noktasına geldi. Kayseri istikametinden gelen araçlar da kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı. Polis ekipleri ise güzergah üzerindeki bazı noktalarda trafiğin akışını rahatlatmaya çalışırken, bir taraftan da maddi hasarlı kazalara müdahale ediyor.

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Ekipler, uygulama noktalarında sürücü ve yolcuların GBT kontrollerini gerçekleştirip, araç evraklarını da kontrol ediyor.

43 ilin geçiş güzergahında trafik kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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#Ramazan Bayramı#Kırıkkale#Trafik

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