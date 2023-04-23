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'Unutulmaktan korkuyoruz' demişti... Bayramda duygu dolu anlar: Gülben Ergen'den depremzedelere ziyaret

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#Depremzede#Bayram#Ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:19

6 Şubat depremlerinin ağır yaralar açtığı Hatay'da afetzedelerin en büyük korkularından biri de unutulmaktı. Ama korktukları gibi olmadı. Ünlü isimler bayramda deprem bölgesini unutmadı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Doğukan Yıldırım, Kırıkhan ilçesini ziyaret eden Gülben Ergen'le bir araya geldi.

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk depremin en çok yıkıma yol açtığı köylerden biri olan Hatay Kırıkhan'daki Bektaşlı köyünde depremzedelerin sesi olmuş ve Depremzede Neslihan Pektaş ile görüşmüştü. Pektaş "Gündeme başka bir şey geldiği an biz burada unutuluruz. Biz bundan korkuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"RABBİM YÜREĞİNİZE ACI DEĞDİRMESİN"

Fulya Öztürk ve Gülben Ergen, Pektaş ve ailesini bayramda ziyaret etti. Pektaş, "Bugün de bizi yalnız bırakmadınız, bugün bayram anlam kazandı. Biz dün buruktuk, bayram bugün oldu bizim için. Özene bezene bir sarma yapmıştık, o nedir ki bunun yanında. Rabbim yüreğinize acı değdirmesin" dedi.

Unutulmaktan korkuyoruz demişti... Bayramda duygu dolu anlar: Gülben Ergenden depremzedelere ziyaret

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Gülben Ergen ise "Her ailenin bu ilgiye ihtiyacı var, ziyarete ihtiyacı var. Allah bir daha yaşatmasın acılarınızı. Her şey çok güzel olsun, o yaralarımız sarılsın. Allah sabır versin ama yalnız değilsiniz" dedi.

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"OLMASINI GEREKENİ YAPIYORUZ"

Ergen, Fulya Öztürk'e "Arkandan geçtim, halk seni o kadar çok seviyor ki. Sonra devlet hastanesinde acilde 2 gün çalıştım ben. Senin titizlikle anlattığın 'Sessiz olalım' direktiflerinle gelen hastanedeydim ben. Ben özümle, sözümle, biz bu ailede doğduk. Mütevazı diyor, bozuluyorum ben. Olmasını gerekeni yapıyoruz biz, özümüzü, gerçeğimizi yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'DA OKULUMUZU AÇACAĞIZ"

Ergen, "Diyarbakır'daki okulumuzu açacağız, Kırıkhan'da Çataltepe Köyü'ne gittim. Biz sıfırdan temel atıp okulumuzu yapıyoruz. Biz de bir STK'yız. Çok canla başla çalışan gönüllümüz var. 5 tane okulumuzu aktif hale getireceğiz. Depremin yaralarının yetişkinlerdeki yeriyle, çadırda ne yapacağını bilemeyen çocukların hayal dünyasını genişletmek için, onların yaşına göre eğitim veren anaokullarına çok ihtiyaç var. Normalleşmeyi doğru bir çatı altında, buraları unutmamalıyız" dedi.

Gülben Ergen, 'Çocuklar Gülsün Diye' derneği olarak SMS bağışımız da var, banka hesap numaralarımız da var. Hepsi RTÜK izinli. 11 afet bölgesinde 11 anaokulu dedik ama 111 tane olsun. Geziyorum köylerimizde, 3 açalım, 5 açalım, 10 açalım. Hayatımın en anlamlı bayramlarından birini yaşadım' dedi.

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#Depremzede#Bayram#Ziyaret

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