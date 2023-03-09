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Depremzedenin yürek burkan çağrısı: Unutulmaktan korkuyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Depremzede#Hatay#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 11:15

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve Kameraman Alper Öztürk, depremin en çok yıkıma yol açtığı köylerden biri olan Hatay Kırıkhan'daki Bektaşlı köyünde depremzedelerin sesi oldu. Depremzede Neslihan Pektaş, "Gündeme başka bir şey geldiği an biz burada unutuluruz. Biz bundan korkuyoruz." dedi.

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Depremin en çok yıkıma yol açtığı köylerden biri Hatay Kırıkhan'daki Bektaşlı köyü. Bektaşlı köyündeki 350 haneden sadece 15'i sağlam kaldı. Depremzedelerse unutulmaktan ve yalnız kalmaktan korkuyor. Bektaşlı köyündeki depremzede Neslihan Pektaş, tüm Türkiye'ye seslenerek şunları söyledi:

BEKTAŞLI KÖYÜNDE 350 HANEDEN 15'İ SAĞLAM KALDI

Bahçemiz, bütün emeklerimiz burada. Yani 'orada bir köy var uzakta' demek istemiyoruz artık. Bizim köyümüz cennet gibiydi. Her şeyimiz 1 dakikada yerle bir oldu. Bu kelimelerle anlatılabilecek gibi değil. O yaşadığımız mahşerdi, kıyametti. Çok can kaybımız oldu. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Temel ihtiyaçlarımızı, gıda, giyecek, su ihtiyaçlarımızı karşıladılar. En çok suya ihtiyacımız vardı zaten. Bu gıdalar bir zaman sonra biter. Bunun bir süre daha sürmesini istiyoruz. Ocağımız, tüpümüz yok. Un ihtiyacımız çok fazla oluyor. Biz zaten ekmek yapan insanlarız.

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Depremzedenin yürek burkan çağrısı: Unutulmaktan korkuyoruz

"UNUTULMAKTAN KORKUYORUZ"

Unutulmaktan korkuyoruz. Gündeme başka bir şey geldiği an biz burada unutuluruz. Biz bundan korkuyoruz. Yalnız kalmaktan korkuyoruz. Devletimiz, halkımız sürekli bizimle olsun istiyoruz. Allah herkesten razı olsun. Bu yara çok büyük bir yara. Hafızalardan silinmesin.

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#Depremzede#Hatay#Kahramanmaraş

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