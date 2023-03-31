3 Nisan’da başlıyor: İsteyen üniversiteliye yüz yüze eğitim

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi:

“3 Nisan itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, halihazırda uygulanmakta olan uzaktan eğitim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine karar verildi. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam eden öğrenciler, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek. Bunun yanı sıra bahar dönemindeki ara sınavlar çevrimiçi yapılabilecek. Yarıyıl sonu tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek.”