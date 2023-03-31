Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

3 Nisan’da başlıyor: İsteyen üniversiteliye yüz yüze eğitim

Güncelleme Tarihi:

#Yükseköğretim Kurulu#Erol Özvar#Yükseköğretim
3 Nisan’da başlıyor: İsteyen üniversiteliye yüz yüze eğitim
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 07:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 bahar dönemine ait alınan yeni kararları açıkladı.

Haberin Devamı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, şunları söyledi:

“3 Nisan itibarıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine mahsus olmak üzere, halihazırda uygulanmakta olan uzaktan eğitim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilmesine karar verildi. Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam eden öğrenciler, bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilecek. Bunun yanı sıra bahar dönemindeki ara sınavlar çevrimiçi yapılabilecek. Yarıyıl sonu tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağı ise üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlenecek.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yükseköğretim Kurulu#Erol Özvar#Yükseköğretim

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Sıcaklıklar 8-15 derece düşüyor... Yoğun kar alarmı

#Meteoroloji