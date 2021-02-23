20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş sokağa çıkma yasağı saatleri ve son gelişmeler

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ikinci normalleşme takvimi ile takip edilen konulardan oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler için sürüyor. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili "Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart ayı başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." açıklaması yaptı. Öte yandan İstanbul'da 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibarıyla süreç, belirlenen kriterler çerçevesinde 4 risk seviyesinde valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, illerin risk durumlarına göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılacağını ve risk hesaplamalarının da vaka sayılarına göre belirleneceğini söylemişti. Buna göre, yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek. İl bazında vaka sayıları haftalık olarak yayınlanacak. Böylece o illerde yaşayanlar, açıklanan vaka sayılarına bakarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini ya da daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görecek. Önlemlerdeki değişikliklere 2 haftalık izleme sonrası karar verilecek.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’un 1 Mart’tan itibaren kısıtlamanın azaltılmasına hazır olduğunu söyledi.

TOPLU TAŞIMA İÇİN MUAFİYET AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına kısıtlama getirilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanlara kısıtlama muafiyeti getirildi.

Kısıtlamadan muaf tutulacaklar belge şartıyla araçlarıyla ya da toplu taşımayla okullara gidebilecekler.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği ek genelgeye göre, örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını da kullanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanları, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.