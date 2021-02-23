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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 23 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 23.02.2021 - 20:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 23 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda vaka sayısında yükselişin sürdüğü görülürken, ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti.  Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi. 

Son dakika haberi: 23 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 118 bin 816 olarak açıklarken, 8 bin 104 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 78 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 690 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 529 bin 450 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 23 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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