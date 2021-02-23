Son dakika haberi: 23 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloda vaka sayısında yükselişin sürdüğü görülürken, ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 23 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1185 oldu, 5 bin 546 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 534 bin 996'ya yükseldi.
22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 22 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 118 bin 816 olarak açıklarken, 8 bin 104 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 78 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 690 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 529 bin 450 olarak açıklamıştı.