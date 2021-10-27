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2 yaşındaki kızını TBMM'de uyutan AK Partili Bahar Ayvazoğlu'ndan 'annelik makamı' paylaşımı

#Bahar Ayvazoğlu#AK Parti#TBMM
2 yaşındaki kızını TBMMde uyutan AK Partili Bahar Ayvazoğlundan annelik makamı paylaşımı

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun mesaisi sırasında odasında koltukları birleştirerek uyuttuğu 2 yaşındaki kızı Ayşe Betül'ün fotoğrafını 'Annelik makamından mesai günlükleri' notu ile Twitter'da paylaştı.

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AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu, 3 çocuğundan en küçüğü olan ve ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu Ayşe Betül'ü dün Meclis'e getirdi. Ayvazoğlu, Meclis'teki tezkere ve bütçe görüşmeleri sırasında makam odasındaki koltukları birleştirerek kızını burada uyuttu.

2 yaşındaki kızını TBMMde uyutan AK Partili Bahar Ayvazoğlundan annelik makamı paylaşımı

Ayvazoğlu, kızının odada uyurken çekilen fotoğrafı ile TBMM amblemli not defterinin üzerinde kızının emziği ile çektiği fotoğrafı, "Annelik makamından mesai günlükleri. Kızımla bir gün. Kızımla bugün" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

AK Parti'li Ayavazoğlu'nun paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

2 yaşındaki kızını TBMMde uyutan AK Partili Bahar Ayvazoğlundan annelik makamı paylaşımı

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#Bahar Ayvazoğlu#AK Parti#TBMM

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