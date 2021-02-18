2. Şule Çet vakasının sanığına soru: Sence neden tutuklusun

Ebru Erdem (17), 20 Mart 2019’da, İstanbul, Küçükçekmece’de bulunan Airport 24 isimli sitedeki 14 katlı binanın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Daireyi ev sahibinden 1 yıllığına Kemal Sönmez kiralamıştı. Arkadaşı Serdar Taş (22) ise o gün evi kullanmak için istemişti. Taş, bir kaç gün önce tanıştığı Ebru Erdem’i eve davet etti. Ebru Erdem o akşam, altında kot pantolonu, üstünde sütyenle dokuzuncu kattan düştü. Erkek arkadaşı Serdar Taş, hızla binadan ayrılıp taksiye binerek kaçtı. Gözaltına alındıktan sonra Erdem’in kanında kokain, metamfetamin, MDMA tespit edildi.

TELEFONDAKİ YAZIŞMALARI SİLDİ

Tutuklanan Serdar Taş ifadesinde Ebru Erdem’le evde esrar içtiklerini daha sonra da genç kızın aşağı atladığını söyledi. Taş polislere telefonunu teslim etmeden önce Ebru Erdem’le tüm yazışmalarını sildi. Tutuklanan Serdar Taş’ın ‘çocuğa yönelik kasten öldürme’ suçuyla birlikte toplam 23.5 yıla kadar, Kemal Sönmez’in de 1 yıl hapsi istendi.

Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Ebru Erdem’in arkadaşı Murat Büyük SEGBİS’le bağlanarak tanıklık yaptı ve şunları söyledi: “Ebru bana olay gecesi 23.30’da mesaj göndererek kötü olduğunu söyledi. ‘Gel beni buradan al’ dedi. Ben de tamam gelirim dedim. Kendisinden konum bekliyordum. Sonrasında kendisine ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Daha sonra da ölüm haberini aldım.”

‘UYUŞTURUCU KULLANMAZDI’

Davada ikinci kez dinlenen tanık Nazlıcan Bal ise “Ebru uyuşturucu kullanmazdı” dedi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS’le bağlanan sanık Serdar Taş ise “Ben 2 senedir neden tutukluyum anlayabilmiş değilim. Kimseyi öldürmedim, bir şey yapmadım. Sadece olay yerinden kaçtım ve tutukluluğum devam ediyor” dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme tanıkların dinlenmesi için davayı erteledi.