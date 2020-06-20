Aynı Şule Çet davasındaki gibi... Sanık: Atladı; Savcı: İtildi

İstanbul Küçükçekmece’de Ebru Erdem (17), 20 Mart 2019’da Airport 24 isimli sitedeki 14 katlı bir binanın 9’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Daire 1 yıllığına Kemal Sönmez kiralamıştı. Arkadaşı Serdar Taş (22) ise o günlük evi kullanmak için arkadaşından istedi. Tanıştığı Ebru Erdem’i davet etti. Taş birkaç gün önce binaya girerken görevliye ismini Hızır Çakır olarak kaydettirmişti. Erdem eve gittikten sonra arkadaşı Murat Büyük’e mesaj atarak “Çok kötüyüm. Gel beni al. Sana konum atacağım” dedi. Ancak genç kız arkadaşına o konumu atamadı. Büyük, Erdem’i aradığında ise telefonu kapalıydı. Erdem altında kot pantolonu ve sutyenle aşağı düştü. Olaydan sonra Taş, taksiyle siteden uzaklaştı. Polis evde yaptığı incelemede salondaki pencerede ve banyo dolabında Erdem’in parmak izini tespit etti. Otopsi raporunda kanında çoklu uyarıcı maddeler olan kokain, metamfetamin, MDMA tespit edildi. Cinsel organında aktif kanaması olmayan yırtık görüldü.

‘ONA DEĞER VERMİYORDUM’

Gözaltına alınan Serdar Taş ifadesinde Erdem’in 18 yaşından küçük olduğunu bilmediğini söyledi. Polislere telefonunu vermeden önce Erdem’le olan tüm yazışmalarını silen Taş şunları anlattı: “Yatak odasında uyuşturucu aldık. Ebru ile bir süre öpüştük. Ancak Ebru ile ilişkiye girmedim. Ben lavaboya gittiğim sırada Ebru salonda bulunan pencereyi açarak üzerine çıktı. ‘Ben ölmek istemiyorum’ dedi. Ben parmak izim çıkabilir diye Ebru’ya dokunmak istemedim. Ebru’yu ikna etmek için uğraşmadım. İsmimi Hızır Çakır diye makara olsun diye söylemiştim. Ebru değer verdiğim bir kız değildi. Panik yaptım. Olay yerinden kaçmak istedim.”

Ebru Erdem buradan düşmüştü.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianame sonunda Taş’ın ‘çocuğa yönelik kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, ‘uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama’ suçundan 22.5 yıldan az olmamak kaydıyla, ‘evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Evi arkadaşına veren Sönmez’in de ‘evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

ARALARINDA ARBEDE ÇIKTI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame hazırladı ancak Bakırköy 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi eksiklikler nedeniyle iddianameyi kabul etmedi. Savcılık olayla ilgili yeni bir iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede bilirkişi raporuna değinildi. Raporda Erdem’in vücudunda uzuv kırığı olmamasından dolayı ölümcül yaralanmadan kurtulma çabası göstermediğinin anlaşıldığı belirtilerek “Bu durumda olan kişilerin (bilinç kapalılığı, bulanıklığı..vb) düşme ve atılması şeklinde olabileceği düşünülmektedir” ifadesine yer verildi.

Taş’ın olay tarihinden önce ve olay günü uyuşturucu maddeleri satın alarak Erdem’e verdiği, anlatılan iddianamede 18 yaşından küçük olduğunu bilmesine rağmen cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı, ısrar ettiği ve baskı yaptığı ifade edildi. İddianamede Erdem’in Taş’tan kurtulmak amacıyla pencere camını açarak yarı çıplak vaziyette durduğu sırada Taş’ın onun arkasından yaklaştığı belirtildi. Aralarında meydana gelen vurma ve itiş kakış şeklindeki arbede sırasında, Taş’ın ittirmesi üzerine genç kızın 9. kattaki dairenin penceresinden düşerek öldüğü ifade edildi.