2 milyon 250 bin EYT’liye emeklilik müjdesi: Yaş şartı kaldırıldı

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Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılacak düzenleme bir süredir milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyordu. Düzenlemenin içeriğine ilişkin son toplantı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Beştepe’de yapıldı. Toplantıya Erdoğan dışında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

UZUN VE KAPSAMLI ÇALIŞMA

“Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen bu düzenleme, uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Bilindiği gibi ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilir, makul ve adil bir seviyeye getirilmesi hususunda çok önemli reformlara imza atmış bir hükümetiz. Geçmiş yıllardaki, gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık. Bizden önceki dönemde 1999 Eylül’ünde düzenlemeyle atılan adımların dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine uygun şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık. Elbette her reform, her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre, emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın epeydir dile getirdikleri talepleridir.

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TAAHHÜT ALTINA GİRMEK İSTEMEDİK

Prensip olarak 20-25 yıl çalışmış bir kişinin, çalıştığı süreden çok daha uzun bir dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermemek ve ülke ekonomisinin üstüne kaldıramayacağı yükler bindirmemek için uzunca bir süre böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık. Bu yaklaşımımızdaki amaç asla çalışanlarımızın haklarının tesliminin önüne geçmek değildi. Tam tersine 85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için, konuyu derinlemesine incelemeden, ölçüp biçmeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik. Büyüyen, gelişen, kalkınan Türkiye’nin imkanlarının el verdiğini gördüğümüzde de hemen ilgili kurumlarımıza ve arkadaşlarımıza talimatını vererek çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaş artışlarıyla zaten gösterdik, gösteriyoruz.

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YAŞ ŞARTI AYRIMI YOK

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5.6 milyon emekli varken, bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye’ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak, sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak bir seviyeye çıkardık. Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Hak sahibi vatandaşlarımızın bir kısmı hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlatmıştır. Diğer vatandaşlarımızın işlemlerini de kısa sürede tamamlayacağız.”

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SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİYORUZ

- “Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31.5 milyonu aştığı Türkiye’de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenlemenin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. 2022 artık geride kalıyor, şimdiden 2023’ün sizler, bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum.”

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SİSTEMİ TARTIŞMALARDAN ARINDIRDIK

- “Devlet için büyük bir fedakârlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak, yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. Ülkemizin genişleyen ve büyüyen imkanlarını vatandaşlarımızın her kesimiyle istihdam ve üretim gibi herkese dokunan alanlar öncelikli olarak bunları paylaşmayı sürdüreceğiz. Her konuda ve her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyor, adıyoruz. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı, prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor.”

KILIÇDAROĞLU: HAYIRLI OLSUN

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- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, EYT düzenlemesine ilişkin Twitter’dan paylaşım yaptı. 18 Temmuz’da attığı EYT tweet’ini alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Hayırlı uğurlu olsun” yazdı. Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’daki mesajında, EYT için, İngilizce “Yükleniyor” anlamına gelen “Loading” yazılı bir görsel paylaşmıştı. CHP Lideri daha sonra da “Sıradaki gündemim otomobilde ÖTV. Sonucu biliyoruz, beni yorma” tweet’ini paylaştı. (ANKARA)