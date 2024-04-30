2 Mayıs’ta buluşacaklar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel, 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bir araya gelecek.

RESEPSİYONDA RANDEVULAŞTILAR

- 23 Nisan resepsiyonundaki çay sohbetinde randevulaşan iki liderin görüşmesi öncesinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa çalışmaları kapsamındaki lider turuna Özel ile başlaması kulislerde, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CHP tarafına yönelik bir nabız yoklaması olarak da yorumlanıyor.

ÖZEL’İN DOSYASINDA ÇOK BAŞLIK VAR

Anayasa tartışmalarına kapılarını kapatmayan ancak “öncelikle mevcut anayasaya uyulmasını bekleriz” sözleriyle yargı başta olmak üzere “iyi niyet adımları” beklentisini dillendiren Özel’in ise belediyelerin sorunlarından hayat pahalılığı ve emekli aylıklarına, atanamayan öğretmenlerden mülakat uygulamalarına kadar çok başlıklı bir dosya ile bu görüşmeye gideceği belirtiliyor.