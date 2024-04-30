×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

2 Mayıs’ta buluşacaklar

Güncelleme Tarihi:

#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#CHP#Özgür Özel
2 Mayıs’ta buluşacaklar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın dün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşmasının ardından gözler, Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel, 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bir araya gelecek.

RESEPSİYONDA RANDEVULAŞTILAR

- 23 Nisan resepsiyonundaki çay sohbetinde randevulaşan iki liderin görüşmesi öncesinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa çalışmaları kapsamındaki lider turuna Özel ile başlaması kulislerde, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CHP tarafına yönelik bir nabız yoklaması olarak da yorumlanıyor.

ÖZEL’İN DOSYASINDA ÇOK BAŞLIK VAR

Anayasa tartışmalarına kapılarını kapatmayan ancak “öncelikle mevcut anayasaya uyulmasını bekleriz” sözleriyle yargı başta olmak üzere “iyi niyet adımları” beklentisini dillendiren Özel’in ise belediyelerin sorunlarından hayat pahalılığı ve emekli aylıklarına, atanamayan öğretmenlerden mülakat uygulamalarına kadar çok başlıklı bir dosya ile bu görüşmeye gideceği belirtiliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#CHP#Özgür Özel

BAKMADAN GEÇME!