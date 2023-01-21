Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

19 milyonun karne sevinci

Güncelleme Tarihi:

#Yarıyıl Tatili#Öğrenci#Karne
19 milyonun karne sevinci
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

2022-2023 yarıyıl tatili başladı, 19 milyondan fazla öğrenci karne aldı.

Haberin Devamı

Öğrenciler karne ve tatile başlamanın coşkusunu okul bahçelerinde düzenlenen törenlerle yaşadı. Karnesini alan öğrencilerden bazıları aldıkları iyi notlar ve takdir belgesiyle tatile mutlu başlarken, bazılarında buruk bir sevinç vardı.

İstanbul’da ilk ve orta öğretim sınıflarının yer aldığı 1300 öğrencili Eyüpsultan Mimar Sinan Ortaokulu’nda öğrencilerin karne sevincine tanıklık ettik.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir dinletisi vardı.

19 milyonun karne sevinci

TATİL HEYECANI

Öğretmen Büşra Karaçavuş’un öğrencileri okul arkadaşlarına bir dans gösterisi yaptı. Ardından sınıflara giren öğrenciler karnelerini aldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk karnesini alan öğrencilerin heyecanına velileri de ortak oldu. Karnesini almak için sınıflara giren öğrencileri sıralarında hediyeleri de bekliyordu.

Haberin Devamı

19 milyonun karne sevinci

İSTEYENE KIŞ OKULU

Yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de MEB tarafından “bilim”, “sanat”, “matematik” ve “İngilizce” olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar verilecek. Bugün başlayacak olan kurslar,
5 Şubat’a kadar devam edecek.

 

6 ŞUBAT’TA DERS BAŞI

23 Ocak’ta resmen başlayacak olan yarıyıl tatili 3 Şubat Cuma günü sona erecek, 6 Şubat pazartesi günü ise öğrenciler yeniden sıralarında olacak. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için bu yılın ilk ders zili 12 Eylül 2022’de çaldı. Toplam 19 milyon 155 bin 571 öğrencinin 1 milyon 885 bin 4’ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 433 bin 901’i ilkokulda, 5 milyon 293 bin 67’si ortaokulda ve 6 milyon 543 bin 599’u ortaöğretimde yer aldı.

19 milyonun karne sevinci

Haberin Devamı

DEMİRÖREN MTAL’DE İLK KARNE

Eğitim yaşamına bu yıl başlayan Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde de karne heyecanı vardı. Medya alanında Türkiye’nin ilk ve tek meslek lisesi olan okulda Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut da törene katıldı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yarıyıl Tatili#Öğrenci#Karne

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut