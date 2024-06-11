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18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#CHP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 15:59

18 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüştü. 2 Mayıs'ta gerçekleşen bu temasın ardından bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP genel merkezini en son 18 yıl önce ziyaret etmiş ve dönemin genel başkanı merhum Deniz Baykal ile görüşmüştü.

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan Türk Bayrağı görüşme öncesi CHP binası önünde göndere çekildi

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan, toplantı öncesi görüşmeye dair detayları paylaştı. Arda Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

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Mustafa Elitaş bu görüşmede de Erdoğan'ın heyetinde olacak. Akif Çağatay Kılıç da heyette olacak. 18 sene önce görüşmede de Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz Başbakan iken Akif Çağatay Kılıç heyette yer almıştı. Heyette yine Erdoğan'a eşlik eden isimler arasında olacak. Hem CHP tarafından masaya getirilecek talepler önemli ancak Erdoğan'ın gündemine yakından bakmak da önemli.

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

Erdoğan her konuşmasında yeni anayasa vurgusu yapıyor. Kurtulmuş da temaslarını sürdürüyor. Partiler müzakereler şeklinde mi taslak oluşturacak, liderlerin bu konuda fikir alışverişinde bulunması bekleniyor. Erdoğan İspanya ve İtalya'ya ziyarette bulunacak. Bu ziyaretler öncesi Erdoğan'ın hem gündeme getireceği konular hakkında bilgiler vermesi hem de muhalefetin görüşlerini alması bekleniyor.

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bina girişinde karşıladı 

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GÖRÜŞME 12. KATTA GERÇEKLEŞTİ

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CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'ı karşılamasının ardından iki lider kapıda tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Daha sonra Erdoğan ile Özgür Özel görüşmek üzere heyetlerle birlikte binaya giriş yaptı. İkili 12. katta görüştü. 

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi 1 saat 30 dakika sürdü. Özel, Erdoğan'ı parti binasının kapısında uğurladı. İki lider çıkışta da yine tokalaşarak poz verdi. Erdoğan ile Özel, kameralara tebessüm etti. 

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

MASADAKİ KONULAR NELERDİ?

CHP Lideri Özel, görüşme öncesinde Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı topladı. Dün gün boyu süren bu toplantılarda, ilk görüşmeden bugüne yaşanan gelişmelerle birlikte bugünkü görüşmede Erdoğan’a iletilecek konular da değerlendirildi. Özel’in ilk görüşmede olduğu gibi bu görüşmeye de kapsamlı bir dosya ile gireceği belirtildi. CHP kaynaklarına göre, ilk görüşmeden sonra 28 Şubat sanığı emekli generallerin salıverilmesi, 1 Mayıs gösteri sırasında Taksim’de gözaltına alınıp tutuklananlardan öğrencilerin tahliye edilmesi ve CHP’li “gölge bakanların” görev alanlarıyla ilgili bakanlarla gerçekleşen görüşmeleri nedeniyle Özel, Erdoğan’a teşekkür etmişti. 

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü
ANAYASA KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?
Özel’in Gezi ve Kobani davaları ile kayyum uygulaması konularındaki rahatsızlığını ise yinelemesi bekleniyordu. Özel’in daha önce de dile getirdiği gibi asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili eleştirilerinin yanı sıra tarım ürünlerinde açıklanan taban fiyatlarla ilgili itirazlarını da görüşmede dillendireceği belirtilmişti. İlk görüşmede gündeme gelmeyen yeni anayasa konusunun bu görüşmede açılıp açılmayacağı da kulislerde merak ediliyordu.
18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

18 yıl sonra bir ilk: Cumhurbaşkanı Erdoğandan CHPye ziyaret... Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü


 

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#Recep Tayyip Erdoğan#Özgür Özel#CHP

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