Erdoğan'ın CHP ziyareti 18 yıl önceki ziyareti akıllara getirdi: Güldüren 'oval ofis' diyaloğu, hediye edilen ibrik

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CHP lideri Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün saat 16.00'da Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacak. Erdoğan, böylelikle 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş olacak.

ERDOĞAN FORSLU BAYRAK ÖNÜNDE OTURACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyaretine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Özgür Özel, Erdoğan’ı 12. kattaki makam odasında ağırlayacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’ndan istenen ‘forslu’ Türk bayrağının, Özel, CHP bayrağının önünde oturacak.

18 YIL SONRA CHP MERKEZİNE GELİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyaret için 18 yıl aradan sonra bugün CHP Genel Merkezi’ne geliyor. Merakla beklenen ziyarette gözler, görüşmenin içeriği kadar “normalleşme” tartışmalarıyla siyasette atmosferi ısıtan randevunun ayrıntılarına da çevrildi.

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BAYKAL’I ZİYARET ETMİŞTİ

Erdoğan, Ankara’nın Söğütözü Semtinde AK Parti Genel Merkezi’ne de komşu sayılabilecek mesafedeki CHP Genel Merkezi’ne en son 18 yıl önce, merhum Genel Başkan Deniz Baykal’a “hayırlı olsun” ziyareti için gitmişti. Erdoğan ile Baykal arasında binanın mimarisine yönelik sohbet öne çıkmıştı. İki liderin, 12. katındaki bir odanın dışarı doğru oval çıkıntısıyla dikkat çeken “oval ofis” sohbeti, kendilerine eşlik eden kurmaylarını güldürmüştü.

Merhum CHP Genel Başkanı Baykal, oval ofis muhabbetinde Erdoğan’a "Çok uzun süre özellikle basına aynı katta bulunan oval ofisin benim makam odam olmadığını anlatmaya çalıştık. Orası Merkez Yönetim Kurulumuzun toplantı salonu" diye cevap vermişti. Bu karşılıklı "oval ofis" sohbeti her iki lider ve onlara eşlik eden kurmaylarını güldürmüştü. İki liderin bir süredir karşılıklı suçlamalarla gerginleşen ilişkileri, ziyaretle yumuşamıştı.

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ERDOĞAN'DAN İBRİK HEDİYESİ

Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette Baykal’a telkári bir ibrik hediye etmişti. Erdoğan’ın hediyesini Baykal ve Erdoğan havuç suyu içerken, Erdoğan ayrıca greyfurt suyu da içmişti. Erdoğan içeceklerle birlikte ikram olarak verilen Acıbadem kurabiyesiyle ilgili olarak Baykal’ın verdiği bilgiyi ilgiyle izlemişti.

ERDOĞAN, BİNAYI BEĞENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Erdoğan, ziyaretinde yaklaşık 20 trilyona mal olan CHP yine genel merkez binasını çok beğendiğini vurgulamıştı. Erdoğan, "Maliyeti oldukça iyi olduğu kadar, ferah ve aydınlık bir bina olmuş. Üstelik tavan yüksekliği de çok iyi. Bu tür binaların bir çoğunda daha basık tavan yapılıyor" demişti.