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16 yaşındaki Yurdagül'den 3 gündür haber alınamıyor

#Eskişehir#Kayıp Çocuk#Kayıp
16 yaşındaki Yurdagülden 3 gündür haber alınamıyor

Teyzesini ziyaret etmek için Bursa'dan Eskişehir’e gelen 16 yaşındaki Yurdagül Kopar'dan 3 gündür haber alınamıyor.

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Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Yurdagül Kopar, Bursa’dan Eskişehir’de yaşayan teyzesinin yanına gelerek ziyaretini tamamladıktan sonra geri dönme kararı aldı.

Bursa’ya gitmek için Eskişehir Otogarı’ndan otobüse binen Yurdagül Kopar, iddiaya göre seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü Tepebaşı ilçesi sınırlarında otobüsten indi.

Bunun ardından yaklaşık 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk için ailesi durumu polise bildirdi.

Ekipler, Yurdagül Kopar'ı bulmak için çalışma başlattı.

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